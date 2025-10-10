Jornais destacam as contas do orçamento, os últimos cartuchos eleitorais e o calar das balas em Gaza
Bom dia. Há um tema em grande destaque na maioria dos jornais nacionais, as propostas do Orçamento de Estado para 2026 apresentadas ontem, com outros dois temas (as eleições autárquicas e a faixa de Gaza) quase a fazerem de 'muleta' (excluindo claro os jornais desportivos que falam de bola).
No semanário Expresso:
- "SNS24 em risco de deixar 1 milhão de chamadas por atender no inverno"
- "Trump consegue Paz frágil em Gaza"
- "Orçamento do Estado 2026. Orçamento minimalista em ano de risco máximo"
- "PS disponível para aprovar, mas Governo ainda tenta o Chega"
- "Saiba quanto vai pagar a menos de IRS em 2026"
- "Autárquicas 2025. Carneiro acredita que 'não vai ser um desastre'"
- "Conselho da Magistratura só admite inquérito ao caso Ivo Rosa se o juiz pedir"
- "F-35 discutidos 'em salas fechadas' entre Governo, EUA e Israel"
- "Projetos de investimento em centros de dados pressionam rede elétrica"
- "Woody Allen sobre Epstein, o príncipe André e o novo livro"
- "Santos Pereira e Centeno: o governador e a sua sombra"
- "Pedro Nuno suspende mandato"
- "Centeno visita Jonet em Cascais"
- "Recusada entrada a 1250 estrangeiros"
- "Brasil recebido por Marco Rubio"
No semanário Nascer do Sol:
- "Pavilhão do Egas Moniz é um perigo para médicos e utentes"
- "Jorge Roque da Cunha e Nuno Rodrigues: 'Só em Cuba e na Coreia do Norte é que os médicos são obrigados a ficar no Estado'"
- "Luís Montenegro sob pressão no caso Spinumviva"
- "Paz no Médio Oriente"
- "Empresas de Noronha Lopes acumulam prejuízos"
- "Autárquicas. Dança de cadeiras promete surpresas. Carlos Moedas apela à mobilização para evitar 'erro de Medina' em Lisboa"
- "Pedro Duarte e Manuel Pizarro taco-a-taco no Porto"
- "Sondagem dá ânimo a Ana Mendes Godinho em Sintra. Hegemonia laranja pode acabar com surpresa em Viseu em Bragança"
- "Piteira Lopes na 'pole position' recupera F1 e Moto GP no Estoril. Menezes reconquista Gaia. Isaltino acena para maioria esmagadora. Leão tranquilo em Loures"
- "OE 2026. Governo anuncia mais obras com menos impostos"
- "Ricardo Arroja: 'Faz sentido aliviar os portugueses da carga fiscal'"
- "Lisboa. Cafés e outros negócios tradicionais em risco de extinção"
- "Rui Moreira. Crónica de despedida da Câmara do Porto"
- "Saúde. 'Piercings' de metal não são saudáveis"
- "Exposição. Vieira da Silva no Guggenheim"
No Correio da Manhã:
- "Estado saca 7,65 milhões de impostos por hora"
- "Orçamento no seu bolso. Governo prevê recorde de arrecadação, apesar do alivio ligeiro no IRS"
- "Salário mínimo sobe para 920 euros"
- "Gastos com despesa disparam"
- "Acordo. Esperança de paz em Gaza e Israel"
- "Dividas fiscais. Candidato do Chega na lista dos caloteiros"
- "Caso Marquês. Ex-cunhada trama Sócrates em tribunal"
- "Benfica. Mourinho desespera por novo extremo"
- "FC Porto. Rui Moreira de saída da câmara dá prenda ao dragão"
- "Incêndios. Mais mulheres incendiárias detidas pela PJ"
- "Criança de Famalicão. 'O meu filho passou fome e rezava para eu o salvar'"
- "Banco de Portugal. Centeno acusado de gastar 15 mil euros num hino"
No Diário de Notícias:
- "Governo entrega Orçamento com margem 'quase zero'"
- "IRS. Escalões atualizados em 3,51%, acima da inflação. Salário mínimo de 920 euros não paga"
- "Ana Miguel Pedro. 'Pela sua posição, Portugal tornou-se um alvo de interesse para o Primeiro Comando Capital'"
- "Autárquicas. Partido mais votado, líderes em risco e casos de justiça entre as oito dúvidas da noite eleitoral"
- "Dia Mundial. Quando são os cuidados paliativos a dar 'esperança que falta' e até 'mais anos de vida'"
- "Avanços. Cessar-fogo entra hoje em vigor em Gaza e reféns devem ser libertados na 2.ª feira. E depois?"
- "Brasil. Partidos deixam governo de Lula, mas ministro recusam-se a sair"
- "Literatura. Um Nobel para o 'mestre do apocalipse' que 'não faz concessões à leitura'"
No Público:
- "OE2026. Governo trava a fundo para salvar o excedente"
- "Contenção. Orçamento tem menos 2000 milhões em medidas. Mexidas no IRS com ganhos limitados"
- "Autárquicas. Campanha muito nacional termina com tudo em aberto"
- "Médio Oriente. Da dor à euforia, Israel e Gaza celebram início do fim da guerra"
- "Música. Pequenas salas de concertos sob ameaça em Lisboa e Porto"
- "Literatura. Húngaro László Krasznahorkai vence Nobel da Literatura 2025"
No Jornal de Notícias:
- "Descida do IRS tem menos impacto na classe média"
- "Simulações: Solteiro com salário de 1200 euros paga menos 31 ao ano. Se for de 2500, desconto é de 203"
- "Reformas. No caso dos pensionistas, fica a ganhar quem tem menores rendimentos: são mais 304 euros no bolso por ano para uma pensão de mil"
- "Idosos: Complemento solidário sobe 40 euros"
- "330500. Limite no IMT. O valor até ao qual os jovens ficam isentos de pagar o imposto aumenta seis mil euros"
- "19%. Redução do IRC. A taxa a cobrar pelo lucro das empresas volta a descer. Estado abdica de 199 milhões"
- "Ministro das Finanças avisa que a margem 'é próxima de zero'. Líder do PS sinaliza que deixará passar Orçamento do Estado"
- "Gaza. Caminho aberto para a paz"
- "Evasões. Sabores de Itália"
- "FC Porto. Investimento de quatro milhões no novo pavilhão da formação"
- "Leixões. Estivador com dívidas de jogo ajudou traficantes de cocaína"
- "Gaia e Feira. Três dias de greve enchem as ruas de lixo por recolher"
- "Vila Real. PJ investiga fogo que fez 15 feridos em prédio"
- "Saúde. Licenças de medicina alternativa a caducar"
- "Desfile. Victoria's Secret de regresso com Karol G entre os anjos"
No Negócios:
- "OE de mínimos com salários a darem gás às contas"
- "Escalões de IRS atualizados em 3,5% dão ganhos de 4 euros para um vencimento médio"
- "Executivo vai aproveitar baixa de preços para ajustar ISP. Já os custos com PPP disparam"
- "Caixa Geral de Depósitos vai entregar ao Estado dividendo recorde de mil milhões"
- "Dívida pública cai abaixo dos 90% e protege país de riscos gerados pela crise em França"
- "Há um desvio no complemento para idosos e o Governo assume: despesa triplica em três anos"
- "Veja tudo o que muda em 2026, com novas medidas para famílias e empresas"
- "Sozinhos e a pagar mais: o 'imposto' dos solteiros"
No O Jornal Económico:
- "OE2026. Contas otimistas quase sem margem para erros e choques"
- "IRC desce para 19%"
- "Mexidas no IRS dão mais alguma liquidez mensal"
- "Contas públicas com excedente de 0,1% do PIB - 230 milhões de euros"
- "Haverá mais investimento público"
- "As despesas com funcionários públicos permanecem nos 10,6%"
- "As prestações sociais sobem uma décima (18,1%)"
- "A dívida pública desce para os 87,8%"
- "Bancos na mira para pagar nova contribuição"
- "'A descida do IRS é a marca de água deste Governo' [Miranda Sarmento, ministro das Finanças]"
- "Lixo digital. O título é de um livro (sério) que acaba de ser publicado. 'Merdificação' descreve a perda de qualidade da Internet pela mão das Big Tech. Pura verdade"
- "CIP ensina IA a meio milhão de pessoas"
- "BCP impugna Fundo de Garantia"
- "Vindima fraca é bem-vinda no Douro"
- "Christian Klein: Como aproveitar as novas tecnologias?"
No Record:
- Sporting. "'Estamos em 2.º por culpa nossa', Varandas com discurso de exigência para o balneário"
- "Rui Borges pediu seriedade"
- "Benfica. Rui Costa dispara sobre homólogo portista: 'Villas-Boas mentiu'"
- "FC Porto. Froholdt em grande. Marcou e assistiu pela Dinamarca"
- "Arbitragem. Árbitros fizeram greve de zelo. Pedem mais dinheiro"
- "Seleção. Trincão elogia treinador: 'Martínez trouxe muita energia"
- "Football Summit. Jorge Jesus. 'Ronaldo é fora do normal'"
No O Jogo:
- "FC Porto. Diogo Costa fecha o núcleo. Só falta o capitão renovar para todo o onze base ficar com contratos de longa duração. Valor da cláusula pode baixar"
- "Paulo Fonseca: 'Farioli é taticamente fortíssimo, traz coisas novas'"
- "Froholdt marca e assiste em 45' pela Dinamarca"
- "Benfica. 'Nunca me preocupei com os salários das outras equipas'. Rui Costa, entrevistado na TSF, critica líderes portista e leonino, além de Pedro Proença. 'André Villas-Boas mentiu'"
- "Noronha é sócio de empresa com prejuízo de 2,8 MEuro: 'A dívida é a mim e outros dois sócios'"
- "Sporting. 'Acredito que vamos ser bicampeões'. Varandas revela plano de investimento de 200 milhões de euros em infraestrutura"
- "'Somos segundos por culpa nossa'"
- "St. Juste tem lesão muscular"
- Entrevista. 'O telefone não parou de tocar depois do golo ao Benfica'. André Luiz em destaque no Rio Ave"
- "Seleção. Ronaldo à beira de novo recorde. Pode tornar-se no melhor marcador em qualificações para o Mundial"
- "Trincão afasta rivalidades dentro do grupo"
- "Ciclismo. Nych lidera regresso discreto da Rússia. Bivencedor da Volta a Portugal esteve nos Mundiais e Europeus"
E no A Bola:
- "Sporting investe Euro200 milhões. Frederico Varandas promete continuar a melhorar estádio e zona envolvente"
- "'Já investimos cerca de 50 milhões e até ao final vão ser mais 150'"
- "'Temos o plantel mais competitivo da Liga'"
- "'Não foi só o Gyokeres que ganhou o campeonato'"
- "Benfica. Rui Costa admite queixa contra Alan Varela"
- "Bah e Manu voltam em breve"
- "FC Porto. Participação contra Pavlidis formalizada"
- "Multa pesada por insultos a José Mourinho"
- "Seleção Nacional. 'Acredito que Jota nos dará força'. Francisco Trincão"