Dinarte Fernandes reeleito com mais do dobro dos votos do que o PSD

O CDS-PP voltou a ganhar a Câmara Municipal de Santana, com a lista de Dinarte Fernandes a obter mais do dobro dos votos do que o PSD, encabeçado por Cláudia Perestrelo.

Segundo os resultados oficiais, Dinarte Fernandes é reeleito presidente da Câmara nortenha, com 2.856 votos (63,95%), garantindo 4 vereadores, enquanto o PSD ficou-se pelos 1.287 votos (28,82%), elegendo um vereador.

O Chega foi o terceiro partido mais votado mas não foi além dos 3,36%.

Neste concelho, os social-democratas perderam ainda as Juntas de Freguesia de São Jorge e do Faial para o CDS. Mantiveram, contudo, as freguesias limítrofes do concelho: São Roque do Faial e Arco de São Jorge.

Na freguesia de Santana, a maior do concelho, o CDS conquistou uma vitória expressiva em todos os órgãos autárquicos, ficando com 6 mandatos na assembleia de freguesia (3 para o PSD).

A primeira freguesia a ser apurada neste concelho foi São Roque do Faial onde o PSD obteve mais 84 votos do que o CDS, mantendo a maioria (4-3) na assembleia de freguesia. Contudo, a vitória recaiu para o CDS de Dinarte Fernandes, nos votos para a Assembleia e Câmara Municipal.

O PSD ganhou também a Junta de Freguesia do Arco de São Jorge ao conquistar 5 mandatos contra 2 do CDS. Já para os órgãos da Câmara e da Assembleia Municipais, foi o CDS que teve mais votos.

Já em São Jorge, a Junta de Freguesia muda de mãos após a vitória do CDS (5-4). Para a Câmara, foi também o partido de Dinarte Fernandes o que alcançou mais votos.

O CDS também ‘roubou’ a Junta de Freguesia do Faial ao PSD (5-4 na assembleia de freguesia), onde os centristas foram também os mais votados para os órgãos da Câmara de Santana.

Na freguesia da Ilha, o CDS mantém-se absoluto conquistando quase quatro vezes mais votos do que o PSD para todos os órgãos autárquicos.