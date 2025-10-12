Índia disponibiliza material médico avaliado em 860 mil euros para Moçambique

O Governo da Índia doou a Moçambique material cirúrgico e medicamentos avaliados em um milhão de dólares (cerca de 860,6 mil euros), uma ação que assinala os 50 anos de cooperação entre os dois países.

"Uma das recomendações de sua excelência Presidente da República [Daniel Chapo] para o setor da Saúde foi de garantir medicamentos para todos e esta ajuda que estamos aqui hoje a receber é mais um testemunho inequívoco de que o setor está a implementar as orientações", declarou o ministro da Saúde moçambicano, Ussene Isse, depois da receção dos medicamentos, no sábado, em Maputo.

Estão na lista dos medicamentos doados antibióticos, analgésicos, anti-histamínicos e fármacos para casos de cancros, custando um milhão de dólares, num gesto que insere-se no âmbito da celebração dos 50 anos de relações de amizade Moçambique-Índia, assinalados no ano em curso.

Na ocasião, Robert Shetkintong, alto-comissário da Índia em Moçambique, afirmou que iniciativas como estas trazem alegria a muitas pessoas necessitadas e garantiu que mais medicamentos vão chegar no país, nos próximos meses.

Em janeiro, o ministro conselheiro do alto-comissariado da República de Moçambique na Índia disse que a cooperação entre Moçambique e Índia tem ganhado uma nova dimensão, com foco crescente no desenvolvimento de infraestruturas e na formação de recursos humanos.

Os dois países, cujas relações remontam ao período da luta pela independência de Moçambique, têm intensificado a colaboração nos últimos anos, visando promover o crescimento económico e social mútuo, segundo avançou na altura Cristiano dos Santos.

Nos últimos anos, o investimento direto privado indiano tem tido um impacto significativo, com 119 projetos aprovados entre 2012 e 2021, criando aproximadamente 13.586 postos de trabalho para cidadãos moçambicanos, de acordo com dados divulgados.