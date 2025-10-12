"Quem não quer jogar golfe, que vá votar"

A candidata ao Funchal e presidente do Partido Trabalhista (PTP) apelou aos madeirenses que não querem jogar golfe para irem votar neste domingo eleitorial.

Raquel Coelho, que exerceu o seu voto, esta manhã, em São Pedro, na Universidade da Madeira, mobilizou os eleitores com ironia à mistura. "Os madeirenses que não querem jogar golfe devem votar em conformidade", disse a líder trabalhista deixando também um apelo aos membros das mesas de voto para estarem "atentos e impedirem as falcatruas nas urnas".