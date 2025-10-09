A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude afirma que "é fundamental para o Governo Regional conhecer de perto a realidade e o trabalho das instituições parceiras, como Os Especiais, mas também ouvir os utentes, compreender as suas necessidades e perceber o impacto que este apoio tem nas suas vidas".

Paula Margarido visitou, esta quinta-feira, a instituição, acompanhada pela vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social da Madeira, Mara Rodrigues, e da diretora do Departamento de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Ana Sousa.

O Centro de Atendimento e de Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência e Incapacidade da Associação de Inclusão Social Os Especiais acompanha actualmente cerca de 500 pessoas, abrangendo um universo de 207 famílias.

Para além da gestão do Centro de Atendimento, que garante acompanhamento especializado e reabilitação social, a Associação de Inclusão Social Os Especiais tem como missão promover a integração social e laboral das pessoas com necessidades especiais, reforçar a sua autonomia e bem-estar e apoiar de forma contínua as suas famílias.

Durante a deslocação, Paula Margarido reuniu-se com a direcção da associação e contactou directamente com alguns dos utentes, numa visita marcada pela "escuta activa e pela valorização das respostas que a instituição oferece à comunidade de Santo António e a toda a Região".