Zelensky pede novamente cessar-fogo aéreo após último ataque da Rússia

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, apelou hoje novamente a "um cessar-fogo nos céus", após o último ataque combinado russo com mais de 50 mísseis e cerca de 500 drones suicidas contra várias regiões do país.

"Hoje, os russos atacaram novamente a nossa infraestrutura: tudo o que garante a vida normal do nosso povo. Precisamos de mais proteção e uma implementação mais rápida de todos os acordos de defesa, especialmente de defesa aérea, para tornar sem sentido este terror aéreo", afirmou o chefe de Estado ucraniano, numa mensagem na rede social X.

Para Zelensky, "um cessar-fogo nos céus é possível, e precisamente isso poderia abrir caminho a uma diplomacia real".

"Os Estados Unidos e a Europa devem agir para obrigar [o Presidente russo, Vladimir] Putin a parar", acrescentou.

O Presidente ucraniano denunciou ainda que, na noite passada, a Ucrânia foi alvo de um ataque combinado russo com "mais de 50 mísseis e cerca de 500 drones".

Até ao momento, cerca de dez pessoas ficaram feridas no ataque russo e pelo menos cinco morreram, uma em Zaporijia e quatro na região de Lviv, segundo fontes das administrações militares regionais e do Serviço Estatal de Emergências (DSNS).