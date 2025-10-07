Qualidade premium em promoção na Raimundo Ramos

Pense no caos de uma semana normal. Trabalho, família, refeições, planos de última hora. Agora, idealize um frigorífico que pode ser um aliado na sua rotina. O Hisense RB645N4BID, disponível na Raimundo Ramos, é o parceiro perfeito para um dia-a-dia mais simples, mais organizado e, acima de tudo, mais fresco.

Com este frigorífico nunca mais vai precisar de se preocupar com os blocos de gelo que tendem a se formar no congelador ou perder tempo a limpar pingos de água, graças à tecnologia Total No Frost. Além disso, cabe tudo. Com 495 litros de capacidade, pode esquecer o dilema de onde enfiar as caixas de comida e os iogurtes da família inteira.

Além do mais, o sistema Multi Air Flow distribui o ar de forma homogénea e, dessa forma, garante que as frutas e legumes continuam frescos por muito mais tempo. O motor inverter reduz o ruído e ainda ajuda a poupar energia. Outra vantagem é que a porta deste frigorífico pode ser ajustada para abrir para o lado que mais lhe convém. Muda-se a disposição da cozinha e também se muda a forma como a porta abre.

As dimensões estão fixadas em 2 metros de altura, 70,4 centímetros de largura e 69,4 centímetros de profundidade, e tornam este modelo numa escolha que encaixa perfeitamente na cozinha dos seus sonhos.

E agora, a melhor parte. A Raimundo Ramos já nos habitou aos seus descontos. E esta semana dá destaque a este frigorífico em inox que passou de 989 euros para apenas 849 euros!

Passe na Raimundo Ramos e veja com os seus próprios olhos. Afinal, uma cozinha organizada é meio caminho andado para uma vida mais tranquila.

Raimundo Ramos - Experiência, Profissionalismo e Rigor

Estrada Da Adega N.º 158 Campanário, Ribeira Brava, Portugal

Telefone: 924 171 510

Email: [email protected]