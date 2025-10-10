Papa reza no sábado junto à imagem da Virgem de Fátima na Praça de São Pedro

O Papa Leão XIV reza no sábado, na Praça de São Pedro, junto à imagem original de Nossa Senhora de Fátima, que hoje sai do santuário rumo a Roma, onde vai estar também na missa de domingo.

Segundo informação do Santuário de Fátima, são dois os momentos em que Leão XIV vai estar junto à imagem da Virgem de Fátima, no sábado, às 18:00 (menos uma hora em Lisboa), na vigília de oração, na Praça de São Pedro, e na missa a que preside, no domingo, às 10:30, no mesmo local.

A deslocação da imagem venerada na Capelinha das Aparições ocorre no âmbito Jornada da Espiritualidade Mariana, que decorre no fim de semana, na capital italiana.

"A saída da escultura e da comitiva que a acompanha, em direção ao aeroporto de Lisboa, está prevista para as 11:50" de hoje, esclareceu.

O santuário adiantou que, ao longo do dia de sábado, até à vigília de oração, a imagem estará na Igreja de Santa Maria in Traspontina, para veneração dos fiéis", seguindo, às 17:00, em procissão para a Praça de São Pedro.

Nessa igreja, o programa prevê, às 09:00, uma missa presidida pelo reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, e a recitação do terço ao meio-dia.

Em 27 de fevereiro, no pontificado de Francisco, que morreu em abril, o Vaticano revelou que a escultura de Nossa Senhora de Fátima iria estar em Roma por ocasião do jubileu.

"A famosa imagem da Virgem, conhecida pelos fiéis do mundo inteiro e símbolo da 'Esperança que não dececiona', estará presente entre os fiéis participantes" da missa na Praça São Pedro no domingo, "enriquecendo ainda mais este momento de oração e reflexão", referiu na ocasião o Vaticano.

Então, em comunicado, o reitor do Santuário de Fátima destacou a importância desta viagem, recordando que a retirada da imagem da Capelinha das Aparições é feita apenas de modo excecional e a pedido dos papas.

Esta é a quarta vez que a imagem original de Nossa Senhora de Fátima sai da Cova da Iria para Roma.

A primeira foi em 1984, por ocasião do Jubileu Extraordinário da Redenção, quando, em 25 de março, o Papa João Paulo II (1920-2005) "consagrou o mundo ao Imaculado Coração de Maria", referiu o gabinete de imprensa do Vaticano.

A segunda deslocação foi para o "Grande Jubileu do Ano 2000 e a terceira, em outubro de 2013, por ocasião do Ano da Fé com o Papa Francisco", acrescentou o Vaticano.