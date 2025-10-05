Presidente da Venezuela pede "apoio especial" do Papa para consolidar paz

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, solicitou, numa carta, ao Papa Leão XIV o seu "apoio especial" para "consolidar a paz" na Venezuela, num contexto da "ameaça" que representa a presença militar norte-americana no Mar das Caraíbas.

Através da rede social Telegram, o ministro dos Negócios Estrangeiros venezuelano, Yván Gil, informou que o embaixador do país sul-americano no Vaticano, Franklin Zeltzer, entregou a carta de Nicolás Maduro ao secretário de Estado da Santa Sé, Pietro Parolin.

"Esta reunião foi oportuna para entregar uma carta do Presidente Nicolás Maduro Moros, dirigida ao Papa Leão XIV, na qual solicita o seu especial apoio para consolidar a paz na Venezuela", disse Yván Gil, sem adiantar mais pormenores sobre o conteúdo da carta.

Além disso, segundo o ministro, a reunião incluiu "todos os preparativos necessários para os eventos relacionados com a canonização" do médico laico venezuelano José Gregorio Hernández e da freira Carmen Rendiles, agendada para 19 de outubro.

A Venezuela continua em tensão devido à deslocação militar ordenada pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, para o Mar das Caraíbas sob o pretexto de combater o narcotráfico, o que Maduro considera ser uma ameaça e uma tentativa de propiciar "mudança de regime" no país sul-americano.

Este sábado, foram realizados exercícios de organização na Venezuela para melhorar ainda mais "todos os mecanismos de defesa territorial", segundo Maduro, num contexto marcado pela presença militar dos EUA na costa venezuelana, onde mantém pelo menos oito navios de guerra e um submarino nuclear de ataque rápido, além de mais de 4.500 militares.