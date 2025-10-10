Zelensky pediu aos países aliados acções concretas contra a Rússia após ataque

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu hoje aos países aliados da Ucrânia para adotarem medidas concretas face ao ataque russo de hoje contra instalações de energia ucranianas que causou um apagão a leste de Kiev.

Zelensky disse que são necessárias ações decisivas por parte dos Estados Unidos, da Europa e do G7 no sentido do envio de sistemas de defesa aérea e a adoção de sanções contra a Rússia.

O apelo do chefe de Estado ucraniano ocorreu na sequência do ataque russo que atingiu centrais de produção e distribuição de energia da Ucrânia.

O ataque da Rússia, que lançou mais de 450 aparelhos aéreos não tripulados (drones) e cerca de 30 mísseis provocou cortes no fornecimento de eletricidade, gás e no abastecimento de água em 12 regiões ucranianas.

No mesmo comunicado, Zelensky confirmou a morte de uma criança na cidade de Zaporijia, no sudeste da Ucrânia, devido ao ataque russo que feriu mais de 20 pessoas em todo o país.

As regiões afetadas pelo ataque foram Kiev, Donetsk, Chenigiv, Cherkasy, Kharkiv, Sumi, Poltava, Odessa, Dnipropetrovsk, Zaporijia, Kirovohrad e Kherson.

Zelensky apelou aos países que apoiam a Ucrânia para que tome "ações decisivas", em vez de medidas meramente cosméticas, para travar a campanha de ataques russos que atingiram centrais de produção e distribuição de energia ucranianas.

O presidente ucraniano apelou à Europa, aos Estados Unidos e a todo o G7 - que reúne as sete democracias mais industrializadas do mundo - para que forneçam à Ucrânia mais sistemas de defesa aérea e garantam o cumprimento das sanções em vigor contra a Rússia.

Zelensky apelou ainda ao G20 - que inclui também potências como a República Popular da China - para "uma resposta contra a brutalidade" da Rússia e criticou alguns dos membros do organismo por falarem de paz sem adotarem medidas concretas.