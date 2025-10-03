EUA lançam novo ataque contra alegado barco de droga ao largo da Venezuela

As Forças Armadas dos Estados Unidos destruíram hoje uma embarcação de alegado tráfico de droga ao largo da costa da Venezuela, matando quatro pessoas, anunciou o secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth.

"Quatro narcoterroristas a bordo do navio foram mortos durante o ataque (...) realizado em águas internacionais ao largo da costa da Venezuela, enquanto o navio transportava quantidades significativas de narcóticos com destino aos Estados Unidos para envenenar o nosso povo", afirmou Hegseth, numa mensagem divulgada na rede social X, acompanhada por um vídeo que mostra um barco em chamas à superfície da água.

Este é pelo menos o quarto ataque contra embarcações do género em poucas semanas, no âmbito do "conflito armado" lançado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, contra os cartéis de droga.

"Estes ataques vão continuar até que os ataques contra o povo norte-americano cessem", assegurou o chefe do Pentágono.

Washington tem vindo a reforçar a sua presença militar no Mar das Caraíbas desde o final de agosto, com o envio de vários navios de guerra.

Nos últimos ataques, pelo menos quatro embarcações foram destruídas, resultando na morte de 21 pessoas que, segundo os EUA, estavam envolvidas em operações de tráfico de droga.

As autoridades norte-americanas justificam a ofensiva alegando que os cartéis de droga se tornaram "mais armados, mais bem organizados e violentos" nas últimas décadas e são responsáveis pela morte de "dezenas de milhares de cidadãos" todos os anos devido ao consumo de estupefacientes.