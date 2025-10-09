Portugal continua a preparar recepção à Irlanda

Portugal continua hoje a preparar a recepção de sábado à Irlanda com mais um treino, num estágio em que, até agora, tem estado na máxima força para o jogo da fase de apuramento para o Mundial2026 de futebol.

A seleção nacional tem uma sessão agendada para as 18:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Antes, às 17:00, no mesmo local, um jogador a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.

O estágio arrancou na terça-feira e, para já, o selecionador Roberto Martínez tem contado com todos os 25 jogadores convocados.

Antes dos trabalhos terem começado, o treinador espanhol foi obrigado a fazer uma alteração nas suas escolhas, com o lateral Nuno Tavares a entrar para o lugar do médio João Neves, lesionado.

Portugal recebe a República da Irlanda, no sábado, e a Hungria, três dias depois, no dia 14, em dois encontros marcados para o Estádio José Alvalade, em Lisboa, e que têm início agendado para as 19:45.

No arranque da qualificação, Portugal foi a Erevan golear a Arménia, por 5-0, seguido de novo triunfo em Budapeste perante a Hungria, por 3-2.

A seleção lusa lidera o Grupo F com seis pontos, mais três do que a Arménia, enquanto húngaros e irlandeses somam apenas um, resultante do empate entre ambos.

Portugal pode garantir já o apuramento e assegurar a nona presença em Mundiais, a sétima seguida, caso vença os dois encontros e se Arménia não triunfar em nenhuma das suas partidas (Hungria, em Budapeste, e Irlanda, em Dublin).

O vencedor do grupo assegura automaticamente um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs de apuramento.