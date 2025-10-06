 DNOTICIAS.PT
Bebé nasce na recepção do Hospital Santos Silva em Gaia

Foto Câmara Municipal de Gaia

Um bebé nasceu, no sábado, na recepção da urgência do Hospital Santos Silva naquela que foi a segunda vez que a mãe se deslocou a este serviço, confirmou hoje a Unidade Local de Saúde Gaia/Espinho (ULSGE).

O caso foi noticiado pela RTP que avança que o pai da criança já apresentou queixa a várias entidades, porque o bebé terá caído de cabeça no momento da expulsão, enquanto a mãe fazia a admissão.

À Lusa, a administração da ULSGE rejeita que a grávida não tenha recebido assistência, descrevendo que, "num primeiro momento, foi assistida na sala de emergência", um espaço "contíguo à área de receção constituído por médico e enfermeiros".

"Mãe e recém-nascido já tiveram alta", acrescenta.

A ULS admite que a grávida recorreu ao serviço de urgência do Santos Silva pelas 16:30, tendo sido feito um CTG (cardiotografia, exame que monitoriza a frequência cardíaca fetal e as contrações uterinas da mãe) "onde se verificou que a utente não se encontrava em fase ativa de trabalho de parto, não sendo previsível uma alteração do quadro tão súbita".

"Considerando a curta distância entre a residência e o hospital, menos de 10 minutos, e de acordo com as recomendações da Especialidade de Obstetrícia, aplicámos o procedimento habitual: indicação de regresso a casa, com retorno à urgência em caso de alterações no quadro clínico", refere a ULSGE.

Segundo o hospital, às 19:59, quando regressou, "durante admissão, procedimento administrativo cuja duração é de três minutos, deu-se o parto, sendo que a grávida foi pronta e instantaneamente assistida pela equipa de emergência", conclui.

