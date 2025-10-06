Bebé nasce na recepção do Hospital Santos Silva em Gaia

Um bebé nasceu, no sábado, na recepção da urgência do Hospital Santos Silva naquela que foi a segunda vez que a mãe se deslocou a este serviço, confirmou hoje a Unidade Local de Saúde Gaia/Espinho (ULSGE).

O caso foi noticiado pela RTP que avança que o pai da criança já apresentou queixa a várias entidades, porque o bebé terá caído de cabeça no momento da expulsão, enquanto a mãe fazia a admissão.

À Lusa, a administração da ULSGE rejeita que a grávida não tenha recebido assistência, descrevendo que, "num primeiro momento, foi assistida na sala de emergência", um espaço "contíguo à área de receção constituído por médico e enfermeiros".

"Mãe e recém-nascido já tiveram alta", acrescenta.

A ULS admite que a grávida recorreu ao serviço de urgência do Santos Silva pelas 16:30, tendo sido feito um CTG (cardiotografia, exame que monitoriza a frequência cardíaca fetal e as contrações uterinas da mãe) "onde se verificou que a utente não se encontrava em fase ativa de trabalho de parto, não sendo previsível uma alteração do quadro tão súbita".

"Considerando a curta distância entre a residência e o hospital, menos de 10 minutos, e de acordo com as recomendações da Especialidade de Obstetrícia, aplicámos o procedimento habitual: indicação de regresso a casa, com retorno à urgência em caso de alterações no quadro clínico", refere a ULSGE.

Segundo o hospital, às 19:59, quando regressou, "durante admissão, procedimento administrativo cuja duração é de três minutos, deu-se o parto, sendo que a grávida foi pronta e instantaneamente assistida pela equipa de emergência", conclui.