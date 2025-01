Hoje é dia de regresso às aulas nas escolas da Madeira

Milhares de crianças e jovens madeirenses voltam hoje às aulas nas escolas dos ensinos básico e secundário da Madeira, após as férias Natal e Ano Novo.

O dia 6 de Janeiro marca o início do segundo período lectivo, o qual se prolonga até 4 de Abril. Pelo meio, haverá uma pausa de três dias para o Carnaval, mais exactamente entre 3 e 5 de Março.

Devido ao retomar das aulas em todas as escolas da Região, é expectável um maior congestionamento no trânsito automóvel, sobretudo na via rápida e nas artérias em redor dos estabelecimentos de ensino.

OUTROS EVENTOS AGENDADOS PARA HOJE:

10h00- Conferência dos representantes dos partidos com assento na Assembleia Legislativa da Madeira, sendo reunião presidida por José Manuel Rodrigues.

12h00- Associação de Organizações de Produtores da Banana da RAM (ABAMA) realiza conferência de imprensa junto ao Campo de Futebol do Ribeiro Real, em Câmara de Lobos.

14h30- Sindicato da Hotelaria apresenta o balanço da greve, após uma reunião de direcção sindical.

14h30- Cantar dos Reis pela Associação Garouta do Calhau no átrio da Assembleia Legislativa da Madeira, com presença do presidente deste órgão público, José Manuel Rodrigues.

18h00- Inauguração da exposição "Traz-me água", de Helena Sonne, na Galeria Impulso, ao Largo do Corpo Santo n.º 24

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS QUE TIVERAM LUGAR NESTA DATA:

1838 - Samuel Morse efetua a primeira demonstração pública do telégrafo em Morristown, Estados Unidos.

1852 - Morre, com 43 anos, Louis Braille, pedagogo francês, criador da escrita para cegos.

1950 - O Reino Unido reconhece a China Popular.

1961 - Aumenta a repressão dos agricultores de algodão na Baixa do Cassangue, em Angola, pelas autoridades policiais portuguesas.

1968 - Após uma intervenção de cinco horas, cirurgiões sul-africanos realizam com êxito a separação de duas gémeas siamesas ligadas pela cabeça.

1973 - Sai o primeiro número do semanário Expresso, dirigido por Francisco Pinto Balsemão.

- O secretário de Estado norte-americano, Henry Kissinger, e Le Duc Tho, do Vietname do Norte, retomam as conversações para a paz no Vietname.

1977 - Os Estados Unidos devolvem à Hungria a coroa de Santo Estêvão e os símbolos da monarquia.

1980 - O Egito anuncia a concessão de apoio militar aos rebeldes afegãos contra os invasores soviéticos.

1983 - O Pacto de Varsóvia apela a um acordo com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) que contemple a renúncia ao uso da força e a limitação de armamento.

1985 - Jacques Delors assume a presidência da Comissão Europeia.

1987 - Morre, aos 83 anos, o escritor, crítico e ensaísta português João Gaspar Simões.

- O Jornal do Comércio reaparece nas bancas portuguesa, dez anos depois de ter cessado a publicação.

1990 - O futebolista João Vieira Pinto estreia-se no Atlético de Madrid, com 18 anos, tornando-se o português mais novo de sempre a jogar no estrangeiro.

1991 - O líder iraquiano, Saddam Hussein, reafirma a anexação do Kuwait.

1992 - O Presidente da Geórgia, Zviad Gamaskhurdia, desaparece com o tesouro do Estado.

1993 - Morre, com 74 anos, a autora de romances cor-de-rosa Odette de Saint-Maurice.

- Morre, com 54 anos, o bailarino russo Rudolf Hametovich Nureyev.

- Morre, com 75 anos, o compositor e trompetista de jazz norte-americano John Birks Gillespie, Dizzy Gillespie.

- É criado o Instituto Superior Bissaya Barreto, em Coimbra.

1994 - Começa, em Lusaca, uma nova ronda de conversações de paz para Angola.

2001 - O Congresso dos Estados Unidos confirma a eleição do republicano George W. Bush como 43.º Presidente norte-americano.

2004 - A Líbia adere à Convenção para a Interdição das Armas Químicas.

2005 - O nascimento de uma criança em Pequim eleva a população chinesa para os 1.300 mil milhões de habitantes.

2006 - Lançamento do Centro de Informação de Música Portuguesa na Internet: www.mic.pt.

- Tribunal chileno confirma a manutenção sob prisão do ex-presidente peruano, Alberto Fujimori. O juiz chileno Orlando Alvarez determina a manutenção sob prisão do ex-Presidente por tempo "indeterminado".

2007 - Arranca o Rali Lisboa-Dakar 2007, 29.ª edição da prova de todo-o-terreno.

- Lamine Sanhá, ex-chefe do Estado-Maior da Armada guineense, é morre dois dias depois de ter sido alvejado a tiro por desconhecidos.

- Morre, com 76 anos, Fernanda Lopes Cardoso, fundadora da União da Esquerda para a Democracia Socialista (UEDS), viúva do antigo ministro da Agricultura António Lopes Cardoso.

2008 - O "Queen Elizabeth 2", um dos maiores navios de cruzeiro do mundo, parte do porto de Southampton, Inglaterra, para a sua última volta ao mundo antes de se converter num hotel flutuante nos Emirados Árabes Unidos.

2009 - Morre, aos 61 anos, o guitarrista norte-americano Ron Asheton, um dos fundadores do grupo Stooges, encontrado morto em Ann Arbor, Michigan. Foi eleito um dos trinta melhores guitarristas pela revista Rolling Stone.

2010 - Vinte e cinco mineiros morrem num incêndio na mina de carvão de Lisheng, em Xiangtan, no centro da China.

2012 - O coletivo de juízes do Tribunal das Caldas da Rainha condena o alegado etarra Andoni Zengotitabengoa Fernandez a 12 anos de prisão em cúmulo jurídico.

2013 - Morre, aos 83 anos, Enrique Meneses Miniaty, fotojornalista espanhol que revelou as primeiras imagens da revolução cubana.

2015 - Morre, aos 81 anos, Filipa Vacondeus, apresentadora de programas televisivos de culinária e autora de vários livros de gastronomia.

2016 - A Coreia do Norte afirma ter realizado, com sucesso, o seu primeiro teste nuclear de hidrogénio.

2017 - Os serviços de informações dos Estados Unidos divulgam um relatório no qual sustentam que o Presidente "Putin e o Governo russo procuraram" favorecer a eleição de Donald Trump e desacreditar a campanha eleitoral de Hillary Clinton.

- Trinta e três presos morrem num motim na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, no estado brasileiro de Roraima (norte).

- Morre, aos 75 anos, Ricardo Piglia, escritor argentino, crítico, editor, argumentista, investigador, autor de "Alvo Noturno" e "Cidade ausente".

2019 - Sete pessoas morrem e outras sete ficam feridas na sequência de um novo ataque de grupos armados desconhecidos na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique.

- Pelo menos 30 pessoas morrem no desmoronamento de uma mina de ouro selvagem, cavada por aldeões no leito de um rio, no nordeste do Afeganistão.

2021 - A sessão de ratificação dos votos das eleições presidenciais dos Estados Unidos da América, no Congresso, em Washington, é interrompida com a invasão de manifestantes pró-Trump no Capitólio.

- A Agência Europeia do Medicamento dá "luz verde" à utilização da vacina da farmacêutica Moderna contra a covid-19 na União Europeia, a segunda aprovada pelo regulador europeu.

- O Benfica conquista primeira edição da Taça da Liga feminina de futebol, respeitante à época passada, ao bater na final o Sporting de Braga por 3-0, no Estádio Municipal de Aveiro.

- Morre, aos 90 anos, Henrique Segurado Pavão, jornalista e poeta, um dos fundadores do semanário O Jornal.

2022 - Morre, com 94 anos, Sidney Poitier, ator e realizador norte-americano. O primeiro ator negro a receber um Óscar para Melhor Ator pela participação no filme "Os Lírios do Campo" (1963) e o primeiro artista a receber um Óscar honorário pelo conjunto da obra, em 2002.

- Morre, com 82 anos, Peter Bogdanovich, ator e realizador norte-americano. Em 2018 foi distinguido pelo Festival de Veneza com documentário "The Great Buster" e, em 1999, na III Bienal de Cascais, foi homenageado e também agraciado pelo Presidente da República de então, Mário Soares, com a comenda da Ordem do Infante D. Henrique.

2023 - Morre, aos 58 anos, Gianluca Vialli, antigo futebolista italiano. Notabilizou-se como jogador ao serviço da Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea, terminando a carreira ao serviço do clube londrino em 1999. Duas vezes campeão italiano, ganhou quatro Taças de Itália, duas Taças de Inglaterra e uma Taça da Liga inglesa.

2024 - Morre, aos 93 anos, Roy Calne, cirurgião britânico e professor emérito da Universidade de Cambridge, realizou o primeiro transplante hepático na Europa, no Hospital Addenbrooke, em Cambridge, a 02 de maio de 1968.

PENSAMENTO DO DIA: