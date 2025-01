Faleceu Ana Nunes, ex-presidente do IASAÚDE

Faleceu Ana Nunes, médica e ex-presidente do IASAÚDE.

Médica especialista em Medicina Geral e Familiar, Ana Maria de Jesus Nunes exerceu, ao longo de vários anos na Área dos Cuidados de Saúde Primários do SESARAM, tendo sido adjunta do director e também directora clínica desta área no Serviço Regional de Saúde da Madeira.

Entre 2015 e 2017, nos primeiros anos do Governo Regional liderado por Miguel Albuquerque, foi presidente do Conselho Directivo do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE, IP-RAM) e, entre 2017 e 2019, exerceu o cargo de técnica especialista do Gabinete do secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos. Nesse mesmo ano passou à condição de aposentada.

O funeral realiza-se amanhã.

À família enlutada, o DIÁRIO manifesta o seu profundo pesar.