Casal de turistas fica isolado na Ponta do Pargo e passa a noite numa gruta

Um casal de turistas de nacionalidade polaca realizou ontem uma caminhada e ficou isolado na Fajã das Palhas, na Ponta do Pargo, passando a noite numa gruta. Os estrangeira resgatados esta manhã pelo helicóptero da Força Aérea EH101 e transportados pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O alerta foi dado ao Serviço Regional de Protecção Civil pelas 17h40 de ontem, a informar que este casal encontrava-se isolado devido à subida da maré.

O Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal) pedido para o local uma embarcação do SANAS Madeira da estação salva-vidas do Porto Moniz, mas não foi possível retirar os estrangeiros do local devido à agitação marítima.

O casal resguardou-se durante a noite numa gruta existente no local, tendo o MRSC Funchal mantido uma monitorização contínua com recurso ao Centro de Retransmissão de Emergências da Apple, face à inexistência de rede no local.

A operação de resgate foi retomada ao início da manhã de hoje, com o empenhamento de um meio aéreo da Força Aérea sediado no Porto Santo.

A mulher queixava-se de dores numa perna.

A operação foi coordenada pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima do Funchal. O Comando-local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.