Trânsito matinal regressa em força no novo ano

2025 mal começou e o trânsito matinal na Via Rápida já se instalou. Depois de uma curta pausa durante as festas de Natal e de Fim do Ano, altura em que as estradas ficaram mais serenas por esta hora, regressam as rotinas de trabalho e de estudos provocando uma maior afluência às principais vias de circulação da Região.

Além do maior fluxo automóvel, um acidente na Via Rápida, na zona da cancela, sentido Machico - Ribeira, está a causar maior pressão com um congestionamento com uma extensão superior a 2 km, conforme é possível visualizar através das câmaras da VIALITORAL.

Nos acessos ao centro da cidade do Funchal e junto aos parques de estacionamento há igualmente registo de alguns abrandamentos.

Aos condutores é recomendado precaução quanto à velocidade em que circulam, bem como quanto à distância de segurança para com o veículo da frente. O sol é outro factor a ter em conta durante a condução, de forma a não encadear a visão.

O piso encontra-se seco e transitável tanto a Norte, como a Sul da ilha.