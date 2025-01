Iniciam-se as cerimónias e homenagens ao ex-presidente dos EUA Jimmy Carter

As cerimónias e as homenagens ao ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter (1977-1981), que morreu no dia 29 de dezembro aos 100 anos de idade, têm início no seu estado natal, Georgia.

Os restos mortais de Carter serão escoltados por agentes dos Serviços Secretos desde o Phoebe Sumter Medical Center em Americus, Georgia, até à quinta onde o antigo governante e Nobel da Paz (2002) cresceu, em Plains, para uma primeira homenagem.

A partir daí, iniciarão uma viagem de carro até Atlanta, com paragens no Capitólio da Georgia e no Carter Center (organização sem fins lucrativos que fundou em 1982) onde será realizado um serviço religioso e instalada uma capela mortuária.

Os restos mortais do 39.° Presidente dos Estados Unidos ficarão em câmara ardente durante mais de 60 horas até à manhã de 07 de janeiro, altura em que serão transportados de avião para Washington.

As cerimónias culminam num funeral de Estado a 09 de janeiro em Washington, com a presença do Presidente norte-americano cessante, Joe Biden, do Presidente eleito, Donald Trump, e de outros altos dignitários, incluindo o chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa.

Jimmy Carter será posteriormente enterrado no estado sulista da Georgia.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A Fundação Eça de Queiroz inicia uma homenagem de dois dias ao autor de "Os Maias", antecipando a cerimónia de concessão de honras de Panteão Nacional ao escritor, a realizar em Lisboa na próxima quarta-feira.

Sediada na Casa de Tormes, na freguesia de Santa Cruz do Douro, concelho de Baião, cenário que serviu de inspiração à obra literária "A Cidade e as Serras", a Fundação Eça de Queiroz vai abrir as portas, hoje e domingo, para homenagear o escritor, com sessões evocativas, uma oficina de escrita de ficção a partir da obra queirosiana pela escritora Filipa Melo, anúncio dos vencedores do programa de residências literárias, um jantar-tertúlia com o escritor Mário Cláudio e visitas guiadas gratuitas, em que será possível ver peças raramente mostradas ao público, incluindo desenhos e manuscritos do escritor.

Os restos mortais de Eça de Queiroz vão ser trasladados para o Panteão Nacional na quarta-feira, por decisão tomada no Parlamento há quatro anos, e depois de resolvida a contenda judicial com seis dos 22 bisnetos do escritor que se opunham a este ato, num recurso levado ao Supremo Tribunal Administrativo.

Eça de Queiroz, nascido na Póvoa de Varzim, distrito do Porto, em 1845, foi autor de contos e romances, entre os quais "Os Maias", que gerações de críticos e investigadores na área da literatura consideram o melhor romance realista português do século XIX.

DESPORTO

O Benfica procura juntar-se hoje ao Sporting, que na sexta-feira empatou com o Vitória de Guimarães, na liderança da I Liga de futebol, precisando para isso de vencer em casa o Sporting de Braga, na 17.ª jornada.

Um triunfo sobre o Sporting de Braga, atual quinto classificado, permitirá aos 'encarnados' igualarem o rival lisboeta no topo da tabela, com 41 pontos, mais um do que o FC Porto, que na sexta-feira viu ser adiado, para dia 15, o encontro com o Nacional, devido ao nevoeiro no Funchal.

O embate de hoje, no Estádio da Luz, às 18:00, será o primeiro de dois no espaço de quatro dias, uma vez que benfiquistas e bracarenses voltarão a defrontar-se na quarta-feira, nas meias-finais da Taça da Liga.

Para hoje, além da receção do Benfica ao Sporting de Braga, estão agendados os encontros Moreirense-AVS e Boavista-Arouca.

A ronda, que começou na sexta-feira com o empate a quatro do Sporting na visita ao Vitória de Guimarães, e com o adiamento do Nacional-FC Porto, prossegue no domingo com a realização de três jogos.

LUSOFONIA, ÁFRICA & COMUNIDADES

A primeira reunião do Conselho Nacional do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição parlamentar) após a inédita vitória nas autárquicas começa hoje na cidade da Praia para abordar o calendário da eleição do novo líder.

O encontro, que decorre entre hoje e domingo, terá como principais pontos a marcação da data para a eleição do presidente do PAICV e a preparação do próximo congresso.

Nas eleições autárquicas de 01 de dezembro, o PAICV conseguiu, pela primeira vez, inverter o mapa autárquico do arquipélago, conquistando 15 municípios, enquanto o Movimento pela Democracia (MpD), no Governo, ficou reduzido a sete câmaras municipais.

Na quinta-feira, o presidente da Câmara da Praia, Francisco Carvalho, anunciou a sua candidatura à presidência do PAICV, apresentando-se com uma proposta de gestão inclusiva, modernizadora e orientada para o futuro e também o vice-presidente do partido Nuias Silva manifestou a intenção de se candidatar caso o atual presidente, Rui Semedo, venha a renunciar ao cargo.