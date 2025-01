Atirou pedra e atingiu voluntária no Funchal

A Associação Patinhas Felizes acusa um indivíduo de ter atirado uma pedra contra o obrigo para os cães, que acabou por atingir uma voluntária.

Segundo escreveu numa publicação, uma cadela estava assustada e a ladrar devido ao fogo-de-artifício e “o vizinho atirou violentamente uma pedra para a cobertura de zinco que abriga os patudos”.

“O barulho foi tremendo e se a cadelinha estava assustada, pior ficou ainda pior. O vizinho nem reparou que estavam pessoas no local e a pedra que atirou vinha com tanta raiva e força, mesmo com intuito de magoar, que acabou por acertar na senhora que é nossa voluntária”, referiu a Patinhas Felizes, lamentando este acto “cruel”.