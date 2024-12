Trabalhadores da hotelaria iniciam greve de três dias na Madeira

Os trabalhadores do sector da hotelaria na Madeira iniciam esta segunda-feira, 30 de Dezembro, uma greve de três dias. Em causa está a reinvindicação de um aumento salarial de 75 euros para todos os trabalhadores.

Está prevista uma concentração de trabalhadores junto ao Casino da Madeira às 11 horas de hoje.

A paralisação acontece numa altura em que a ocupação hoteleira ronda os 100%.

A Mesa da Hotelaria ACIF - da Associação Comercial e Industrial do Funchal, que representa os empresários hoteleiros, propôs um aumento salarial de 53 euros na última sexta-feira. A associação sindical recusou a proposta e decidiu manter a greve.

Sindicato mantém greve na hotelaria entre 30 de Dezembro e 1 de Janeiro na Madeira A greve do sector de Hotelaria na Madeira vai mesmo avançar. A garantia foi deixada hoje por Adolfo Freitas, do Sindicato de Hotelaria da Madeira, apelando à participação dos trabalhadores e remetendo responsabilidades sobre as consequências desta paralisação para os patrões.

Outras iniciativas que marcam a agenda regional deste que é o tricentésimo sexagésimo quinto dia do ano, em que falta um dia para o fim de 2024:

- 10 horas - A Câmara Municipal do Funchal promove a apresentação da Noite de Fim-de-Ano no Salão Nobre da autarquia;

- 18 horas - Os Amigos do Conservatório apresentam um concerto com Música para o Ano Novo no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Principais acontecimentos registados a 30 de Dezembro:

1886 - Emídio Navarro promulga a reforma o Ensino Técnico em Portugal.

1922 - Vladimir Ilitch Ulianov, Lenine, proclama o estabelecimento da URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas).

1947 - Miguel da Roménia abdica do trono perante a irreversibilidade da criação da República Socialista.

1957 - O Movimento Anticolonialista é criado em Paris, França, agrupa ativistas ligados sobretudo à Casa dos Estudantes do Império e também ao MUD Juvenil, ao PCP ou ao Clube Marítimo Africano.

1959 - Portugal subscreve a convenção de Estocolmo que cria a EFTA, Associação Europeia de Comércio Livre.

1960 - O decreto-lei n.º 43453, autoriza a emissão dos chamados certificados de aforro e, tendo extinguido o Fundo de amortização da dívida pública, criou em sua substituição o Fundo de regularização da dívida pública e o Fundo de renda vitalícia. Existem certificados de aforro com o valor facial de 100$00, 500$00, 1000$00 e 5000$00, os quais serão adquiridos, respectivamente, pelas seguintes quantias: 70$00, 350$00, 700$00 e 3500$00.

1961 - Oliveira Salazar pondera a saída de Portugal da Organização das Nações Unidasperante as críticas da organização à política colonial do Estado Novo.

1964 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas impõe o cessar-fogo no Congo e ordena a retirada de todos os mercenários do país.

1965 - Subida ao poder do ditador Ferdinando Marcos, nas Filipinas.

1971 - A Igreja Católica e a Igreja Anglicana chegam a acordo sobre os dogmas da Sagrada Comunhão.

1972 - A pretexto das celebrações do Dia Mundial da Paz, um grupo de católicos organiza na Capela do Rato, em Lisboa, a vigília "A Paz é Possível", onde é aprovada uma moção repudiando a política de guerra colonial do regime.

1974 - Toma posse o Governo de Transição de Cabo Verde.

1983 - Tropas sul-africanas, apoiadas pela aviação, perseguem guerrilheiros da SWAPO, no sul de Angola. A ação é condenada pela Organização de Unidade Africana (OUA), Reino Unido e Alemanha Federal.

1985 - A dirigente nacionalista negra Winnie Mandela é presa pela segunda vez em oito dias por desobediência a uma ordem da polícia.

1986 -- A Polícia Judiciária localiza um bebé raptado há dois anos e meio do Hospital Particular de Lisboa e captura a mulher envolvida no caso.

1987 - Robert Mugabe, assume a Presidência do Zimbabué.

1988 - Yuri Churbanov, genro do antigo líder soviético Leonid Brezhnev, é condenado a 12 anos de prisão por ter aceitado subornos no valor de mais de 145 mil contos (725 mil euros).

1989 - O petroleiro espanhol "Aragón" verte crude no mar a cem milhas a nordeste da ilha de Porto Santo, arquipélago da Madeira, na sequência de uma fratura na estrutura metálica.

1993 - É assinado em Jerusalém um acordo de princípios entre o Vaticano, monsenhor Cláudio Maria Celli, subsecretário do Vaticano para as relações exteriores, e Israel, vice-ministro dos negócios estrangeiros israelita, Yosi Beilin, para o estabelecimento de relações diplomáticas, elaborado por uma comissão bilateral criada em junho de 1992 entre a Santa Se e Israel, contem uma serie de princípios e normas que deverão reger as relações entre as duas partes e as etapas do processo de normalização do relacionamento bilateral.

1997 - Homens armados massacram 412 pessoas em aldeias da Argélia.

2003 - O Euro apresenta novo máximo histórico, com a cotação a situar-se acima dos 1,25 dólares (EUA).

2005 - A Autoridade de Segurança Alimentar Económica (ASAE), concentra, num único organismo, competências ao nível da fiscalização, avaliação e comunicação de riscos na cadeia alimentar. São extintas a Inspecção-Geral das Actividades Económicas, a Agência Portuguesa de Segurança Alimentar e a Direcção Geral de Fiscalização e Controlo da Qualidade Alimentar.

2006 - O antigo Presidente iraquiano, Saddam Hussein, 69 anos, é executado, em Bagdad, Iraque, por enforcamento, por crimes contra a humanidade.

2006 - Explosão de um carro armadilhado no aeroporto de Barajas, Madrid, faz dois mortos e mais de 20 feridos, num atentado atribuído à ETA. O chefe do governo espanhol, José Luís Rodriguez Zapatero, suspende o diálogo com a organização separatista basca ETA.

2006 - O navio "Senopati" com cerca de 850 pessoas a bordo naufraga ao largo da costa de Java, Indonésia. São resgatados cerca de 200 sobreviventes.

2018 - O português Ricardo Filipe da Silva Duarte Braga, Ricardinho, 33 anos, é eleito pela sexta vez, quinta consecutiva, melhor jogador do mundo de futsal, nos prémios anuais atribuídos pelo site especializado Futsal Planet.

2019 - O cientista chinês He Jiankui, que alega ter sido o responsável pela primeira manipulação genética de bebés em todo o mundo, é condenado a três anos de prisão pela experiência.

2020 - Os presidentes da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Conselho Europeu, Charles Michel, assinam formalmente, em Bruxelas, o Acordo de Comércio e Cooperação que regerá a nova parceria com o Reino Unido no pós-Brexit, a partir de 01 de Janeiro de 2021.

Pensamento do dia: