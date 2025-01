Hoje é dia de Cantar dos Reis

A tradição secular portuguesa, Cantar dos Reis, celebrada na noite de 5 para 6 de Janeiro, Dia de Reis, foi antecipada por algumas instituições que celebram este sábado esta data.

Caso da Casa do Povo de São Roque que começa o Cantar os Reis hoje, pelas 18h30. O grupo vai visitar as casas, que habitualmente já o recebem, iniciando na parte baixa da freguesia e terminando na Fajã do Cedro Gordo.

Esta actividade tem sido realizada sempre no sábado antes da Epifania do Senhor (dia em que a igreja celebra o Dia de Reis, 2º domingo após o Natal). O facto de esta iniciativa ocorrer no fim-de-semana possibilita aos jovens, na sua maioria estudantes, poderem participar nela, uma vez que a visita prolonga-se pela noite dentro. Por volta das 20h, o grupo desloca-se até à vizinha freguesa do Faial, mais concretamente à Casa Paroquial, onde cantará os Reis ao Sr. Padre Abraão Maria Marcos, Pároco do Faial e de São Roque do Faial.

Já no dia 6 de Janeiro o Cantar do Reis passará pela Câmara Municipal de Santana onde, pelas 18 horas, cantará ao Executivo Municipal. Ainda na segunda-feira, à tarde, os idosos do Centro de Convívio vão Cantar os Reis às instituições da freguesia, nomeadamente: Casa do Povo, Centro de Saúde e Junta de Freguesia.



Também a Ribeira Brava contará com seus grupos do concelho para participar no 'Cantar dos Reis' na frente-mar da vila. Mas antes, pelas 18h30, serão sorteados 16 vales de compras no valor de 1.550 euros no âmbito da campanha 'Eu opto pelo Comércio Local', organizada pela Câmara Municipal.

Por fim, no Estreito de Câmara de Lobos, a Casa do Povo promove, entre as 20h00 e as 2h00, no Mercado Municipal do Estreito de Câmara de Lobos, a XI.ª Edição do evento 'Cantar as Janeiras'.

Tome nota dos restantes eventos:

14h00- A Casa do Povo de Boaventura promove a XX edição do Encontro de Romarias de Natal;

15h00 -Tomada de Posse Órgãos Sociais para o quadriénio 2025-2028 da Santa Casa da Misericórdia de Machico no

Salão Polivalente da Santa Casa da Misericórdia de Machico;

19h00 às 22h00 - Exposição Arte e Vinho no Wine Prosa

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 04 de janeiro, Dia Mundial do Braille:

1248 - Morre em Toledo, Castela, D. Sancho II, o rei português deposto pelo Papa. Tinha 38 anos.

1643 - Nasce o britânico Isaac Newton, físico e matemático.

1881 - É lançado o diário O Século, em Lisboa.

1960 - Morre, aos 46 anos, o escritor francês Albert Camus, autor de "O Estrangeiro" e "A Peste", Prémio Nobel da Literatura em 1957.

1970 - Bento, guarda-redes da equipa da equipa de futebol do Barreirense, marca um golo de baliza a baliza, no jogo Barreirense-Académica.

1991 - A Coreia do Sul remove o arame farpado colocado na fronteira com a Coreia do Norte, nos anos de 1950.

1999 - O Euro passa a ser a moeda de referência nos mercados financeiros e nas transações bancárias. A circulação iniciar-se-ia a 01 de janeiro de 2002.

2010 - É oficialmente inaugurada a torre Burj Khalifa, no Dubai, o edifício mais alto do mundo, com 828 metros.

2019 - O ex-presidente do Instituto de Registos e Notariado António Figueiredo é condenado a quatro anos e seis meses de pena suspensa por corrupção e peculato de uso, é absolvido o antigo ministro Miguel Macedo, no processo Vistos Gold.

2023 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dá posse aos novos ministros das Infraestruturas, João Galamba, e da Habitação, Marina Gonçalves, e a seis secretários de Estado, entre os quais o da pasta do Tesouro, Pedro Sousa Rodrigues. O ministro cessante das Infraestruturas Pedro Nuno Santos sai do secretariado nacional do PS.

2024 - Morre, aos 84 anos, Rui Mingas, músico, político e diplomata angolano, coautor com Manuel Rui Monteiro de "Angola Avante", hino Nacional de Angola, foi ministro da Secretaria de Estado para a Educação Física e Desportos e antigo embaixador em Portugal.

