Seis actuações no 'Cantar dos Reis' na Ribeira Brava

Seis grupos do concelho da Ribeira Brava vão participar no 'Cantar dos Reis' já este sábado, dia 4 de Janeiro, na frente-mar da vila. Antes, pelas 18h30, serão sorteados 16 vales de compras no valor de 1.550 euros no âmbito da campanha 'Eu opto pelo Comércio Local', organizada pela Câmara Municipal.

Segundo nota à imprensa, a programação deste ano conta com a participação dos Grupos de Reis das Casa do Povo da Ribeira Brava, do Campanário, da Tabua e da Serra de Água e ainda dos jovens do Coro infanto-juvenil da Ribeira Brava e do Grupo de amigos da Tabua.

"Depois de uma programação de Natal rica em eventos e celebrações no concelho, os Reis são uma excelente forma de encerrar estas festividades, pois continua a ser uma tradição vivida com entusiasmo pela população", indica a mesma nota.

“O cantar dos reis serve para juntar as pessoas no ano novo e proporcionar um momento de convívio, de confraternização e de animação através de cantares populares alusivos aos reis”, reforça Ricardo Nascimento, presidente da autarquia, salientando que é mais um cartaz cultural que se cria na vila da Ribeira Brava para locais e visitantes.