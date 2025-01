Beatriz Cunha apresenta hoje candidatura ao Conselho da Madeira da Ordem dos Engenheiros

Beatriz Jardim será candidata a Presidente do Conselho Diretivo da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros e, hoje, pelas 18 horas, realiza a apresentação da mesma no Auditório do Colégio dos Jesuítas no Funchal. Em simultâneo será feita a apresentação da candidatura do actual Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Fernando Almeida Santos.

A lista de Beatriz Jardim é uma lista em bloco que incluiu a designação dos Vogais que integrarão os Conselhos de Colégios de Especialidade a nível Nacional: Patrícia Serrado (Engenharia Civil); Luis Miguel Gouveia (Engenharia Eletrotécnica); Gonçalo Mendes (Engenharia Mecânica); Alexandra Reynolds Mendes (Engenharia Química e Biológica); Joaquim Leça da Silva (Engenharia Agronómica); Carina Baltazar Freitas (Engenharia do Ambiente) e Filipe Freitas (Engenharia Informática).

'A Engenharia ao Serviço do Desenvolvimento Sustentável da Região Autónoma da Madeira' é o título desta candidatura que tem como mote 'Esforço de Todos por um Bem Maior Comum'. As áreas principais de acção são: Valorizar os Membros da RMOE; A Engenharia ao Serviço do Desenvolvimento Sustentável da RAM; A Ordem e a Sociedade; Cooperação Internacional com Regiões Insulares; e Captação de Jovens – O futuro da Engenharia.

A Lista tem como Mandatários António Jorge Pereira, José Alberto Pimenta de França (suplente) e Filomena Faria de Sousa (suplente).