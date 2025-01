‘Cantar os Reis’ regressa ao Curral das Freiras a 5 de Janeiro

O Curral das Freiras prepara-se para celebrar novamente a tradição do Cantar dos Reis, com um evento que terá lugar na praça central da freguesia, no dia 5 de Janeiro, a partir das 16h00, refere a Casa do Povo local, em nota à imprensa. Este encontro reúne grupos culturais de diversas freguesias da região, que irão apresentar as suas interpretações dos cantares típicos desta época festiva.

Eugénio Vasconcelos, presidente da Casa do Povo do Curral das Freiras, destaca a importância deste evento, que visa “dar a conhecer aos locais e também a quem nos visita, as mais variadas formas de entoar o cantar os reis, preservando a cultura e a tradição associada a esta celebração”. Com esta iniciativa, “espera-se concentrar num único espaço a diversidade de cantares que têm sido transmitidos de geração em geração” salienta ainda na nota à imprensa.

A Casa do Povo local, que organiza esta iniciativa, celebra a 29.ª edição do evento, sendo considerada a entidade pioneira na organização da Festa de Cantar os Reis em palco desde 1994. Ao longo dos anos, outras freguesias seguiram este exemplo, contribuindo para a preservação desta bela tradição.

Após as actuações em palco, os grupos de cantares irão espalhar-se pela freguesia, levando as suas melodias porta-a-porta, numa forma de manter viva esta tradição secular durante toda a noite.

Será também apresentado um ‘Mega Bolo-rei’ de 16 metros e 29 quilogramas, que poderá ser apreciado na praça central. O corte do bolo está agendado para logo após os cantares e haverá surpresas para aqueles que se deslocarem ao local, com dois prémios escondidos ao longo do bolo. Casa do Povo

O evento conta com o apoio da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, da Junta de Freguesia do Curral das Freiras, da Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural e da Direção Regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais, prometendo ser uma celebração cheia de tradição.