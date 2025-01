Realizados 4 mil atendimentos no Balcão de Apoio ao Utente

O Balcão de Apoio ao Utente, disponível no Instituto de Administração da Saúde, registou mais de 4 mil atendimentos nos últimos três meses de 2024, o correspondente a 62 atendimentos por dia.

"Os dados fornecidos pelo IASAÚDE indicam que a via de atendimento mais utilizada pelos utentes foi o contacto telefónico, com cerca de 44% dos atendimentos realizados dessa forma. Seguiram-se os atendimentos por e-mails (32%) e o atendimento presencial (24%)", revela em nota emitida à imprensa.

Adianta que o Balcão de Apoio ao Utente, criado em Abril de 2022, "é um espaço dedicado ao atendimento personalizado aos utentes do Serviço Regional de Saúde (SRS-Madeira), reforçando e consolidando a proximidade com os mesmos".

"Os dados facultados indicam ainda que entre os vários tipos de informação que são disponibilizados neste serviço, verifica-se uma grande afluência sobretudo para a actualização de dados dos beneficiários do SRS-Madeira, bem como o pedido de esclarecimentos sobre os programas de saúde implementados pelo Governo Regional da Madeira, através do IASAÚDE", acrescenta.

Em termos de procura, adianta que "foram realizados 566 atendimentos referentes a questões relacionadas com os programas de saúde". Revela ainda que "o programa 'Kit Bebé' foi o mais solicitado, representando aproximadamente 41% do total. Segue-se o programa '+Sorriso', com cerca de 21%, e os programas '+Visão Crianças e Jovens' e '+Visão Sénior', com 16% e 11%, respectivamente. O restante valor incidiu sobre o Programa para a Promoção de uma Gestação Saudável".

Esclarece que o Balcão de Apoio ao Utente não necessita de agendamento prévio e está disponível entre as 09h00 e as 13h00, e das 14h00 às 16h00.