23 armadores recebem 33 mil euros de apoio ao combustível

O Governo Regional pagou, hoje, cerca de 33 mil euros relativos ao apoio à gasolina do ano de 2023, a 23 armadores de embarcações profissionais de pesca da Região.

Isso mesmo consta de uma comunicado da Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, que lembra que este apoio está previsto em Resolução do Conselho do Governo Regional, destinado a armadores de pesca profissionais, cujas embarcações possuam motores a gasolina. "Constitui um ato de justiça e equidade aos armadores da pequena pesca costeira da Região Autónoma da Madeira e visa compensar o custo com os combustíveis, a exemplo do que já acontece com as embarcações com motores a gasóleo", indica.

Desde a sua criação, este apoio já disponibilizou verbas num valor que ronda os 84 mil euros aos armadores com embarcações que utilizam gasolina como combustível.