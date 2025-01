Apicultores da Região pedem mais apoios ao Governo

Arranca hoje mais uma edição da ‘Mostra da Poncha e do Mel’, na Serra de Água. Mas, embora seja dia de festa, os apicultores não deixam de manifestar o seu desagrado pela falta de apoios do Governo Regional para a produção de mel, um dos produtos em destaque nesta que é a nona edição deste certame organizado pela Casa do Povo local.

Em declarações ao DIÁRIO, Élio Costa coloca a tónica nas dificuldades que os apicultores da Região têm sentido para “recuperar o efectivo”, ou seja, as colmeias, após os incêndios do ano passado. Um enxame custa à volta de 80 euros e a colmeia andará na casa dos 70 euros. “É difícil recomeçar a actividade, sobretudo tendo em conta os custos que isso poderá representar.

O presidente da Associação de Apicultores da Madeira diz que as ajudas prometidas têm tardado em chegar, lembrando a promessa de 10 euros por colmeia terá sido feita no ano passado, por Rafaela Fernandes no decorrer da ‘Feira do Gado’. “No início [logo após os incêndios], o Governo deu alguma ajuda com alimentação. Houve também um partido político que ofereceu alguma ajuda, sobretudo na zona da Ponta do Pargo. Mas foram ajudas pontuais”, lamenta Élio Costa.

De caminho, pede uma ajuda mais estrutural. “O que era bom era que houvesse uma ajuda de fundo, por parte do Governo Regional, enquanto regulador da actividade. Em todo o lado, nos Açores e no continente, há uma ajuda anual, que é um suporte a quem possui as abelhas, pela importância que as abelhas têm no ecossistema e na agricultura. Aqui na Madeira ainda não recebemos essa ajuda. Já está a ser prometida há dois anos, mas ainda não chegou”, refere, notando que a mesma seria importante para alavancar a actividade.

Sobre a produção do ano passado, tendo em conta os pouco mais de 300 produtores na Região registados, Élio Costa não prevê muito sucesso. Atribui ‘culpas’ às alterações climátias, que faz com que o pólen seja pouco, e aos incêndios. Ainda assim, acredita que o certame que hoje tem início poderá ser uma mais-valia para a promoção e divulgação do mel regional.

Quem não tem dúvidas do sucesso dessa ‘montra’ que é a ‘Mostra da Ponta e do Mel’ é Orlanda Silva. A presidente da Casa do Povo da Serra de Água, que promove a iniciativa, diz mesmo que este ano terão mais um produtor do que no ano passado, embora não deixe de notar a ‘perca’ que o incêndio do mês passado provocou na produção da freguesia.

Além das três barracas de mel, serão vários os espaços para venda de poncha e alguns artesãos, cinco espaço com comida, num total de 21 barracas.

A animação arranca às 19h30, embora a abertura oficial aconteça apenas às 20 horas. Serão vários os artistas a passar pelo palco montado na praceta junto à igreja.

Sobre os custos com o evento, Orlanda Silva diz não ter ainda as ‘contas’ fechadas, mas refere que nos anos anteriores rondou os 30 mil euros.

A presidente da Casa do Povo da Serra de Água não perde a oportunidade de convidar todos os madeirenses a passarem pela freguesia entre hoje e o próximo domingo, apontando que o tempo até está convidativo para provar “uma boa poncha’, não deixando, ainda assim, de alertar os condutores para os riscos da condução sob o efeito do álcool.

Mas há mais para ter em conta na agenda desta sexta-feira.

Agenda

10h00 - Comissão de Igualdade entre homens e mulheres da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses promove encontro temático e formativo em torno dos direitos de maternidade e de paternidade, no auditório do Sindicato dos Professores da Madeira.

10h00 – arranque da 3.ª Edição Conferências do Atlântico, com o tema ‘Winston Churchill Liberal Democracy and the Europe - Atlantic Aliance’. O evento, que decorre no Museu da Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos, contará com a participação de Katherine Carter. Miguel Albuquerque e Durão Barroso também vão lá estar.

14h00 - IV Workshop e I Simpósio Internacional de Cuidados Paliativos, no Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas.

15h00 - apresentação do projecto de ‘Prevenção e combate ao estigma e discriminação de pessoas em situação de sem-abrigo: uma abordagem em contexto escolar’, iniciativa que acontece na Sala da Assembleia Municipal

17h30 - lançamento do livro ‘Pergunta à tua alma’ de Oli Oliveira, no auditório do Museu Casa da Luz.

19h00 - abertura da exposição ‘Bonecas de Massa: passado, presente e futuro!’, no Piso 1 do Caniço Shopping.

19h30 - prosseguem as VII Jornadas de Infeciologia e as V Jornadas de Medicina Interna e a IV edição da iniciativa Madeira Lupus Clinic.

Efemérides

1803 - É criada a Junta da Administração dos Fundos e Juros dos Reais Empréstimos portugueses, junta do crédito público.

1848 - James Marshall descobre a primeira pepita de ouro no Estado da Califórnia, Estados Unidos.

1907 - O britânico Robert Baden-Powell organiza o primeiro grupo de escuteiros.

Foto DR/Arquivo

1924 - A cidade de Petrogrado, antiga São Petersburgo, na Rússia, passa a designar-se Leninegrado, em homenagem a Lenine.

1946 - A Assembleia-Geral das Nações Unidas aprova a criação da Comissão de Energia Atómica da ONU.

1965 - Morre, aos 90 anos, Winston Churchill, estadista, orador e autor britânico, por duas vezes primeiro-ministro, Prémio Nobel da Literatura em 1953.

Winston Churchill visitou a Madeira em 1950., Foto DR/Arquivo

1984 - O Governo português aprova a proposta de Lei para a despenalização do aborto.

1993 - No XI Congresso, o Partido do Centro Democrático e Social (CDS) acrescenta a designação Partido Popular e passa a usar a sigla C.D.S./Partido Popular.

2016 - Marcelo Rebelo de Sousa vence as eleições Presidenciais Portuguesas com 52,0% dos votos.

Foto PR

2022 - Os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) colocam forças em alerta e enviam navios e aviões de combate para reforçar a defesa na Europa Oriental contra a actividade militar russa nas fronteiras da Ucrânia. Os Estados Unidos colocam cerca de 8.500 militares em alerta máximo, prontos para serem mobilizados pela NATO, se necessário, face ao aumento de receios de uma invasão da Ucrânia pela Rússia.

Foto DR

Pensamento do dia