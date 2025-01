Moradores do Rancho protestam contra “crime público”

Esta manhã os moradores do sítio do Rancho, em Câmara de Lobos, saíram à rua em protesto contra a instalação de uma antena de telecomunicações.

O desagrado prende-se com o facto do equipamento estar a ser erguido junto ao casario. Uma situação, conforme o DIÁRIO veicula na sua edição impressa de hoje.

Ora, precisamente por esse facto, João Sousa, porta-voz dos moradores, entende que a localização não é a mais apropriada temendo que as radiações possam vir a afectar a saúde pública.

Acusam a edilidade de não defender os superiores interesses desta população e a juntar ao problema apontam a existência de uma escola nas proximidades, o que segundo esta comunidade agrava de sobremaneira receios de eventuais malefícios de saúde pública.

Suspeitam que haja ilegalidade no licenciamento e garantem que “vamos fazer de tudo para que a obra não avance”.

De resto consideram que a empreitada configura um “crime público”, palavras que o líder do Chega-Madeira ouviu. “Está cá porque pedimos que viesse porque estamos fartos desta ditadura do PSD”, justificou o morador, agradecendo a disponibilidade de Miguel Castro para ter estado no local.

Entretanto o DIÁRIO falou com o presidente do Município de Câmara de Lobos que prometeu se inteirar do dossier do licenciamento e tecer declarações logo que tenha mais informação.