UMa realiza workshop e simpósio de cuidados paliativos

Nos dias 24 e 25 de Janeiro de 2025 vai realizar-se no Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira (UMa), no Colégio dos Jesuítas, o IV Workshop Cuidados Paliativos e o I Simpósio Internacional de Cuidados Paliativos, organizados pela Escola Superior de Saúde (ESS) da UMa, em parceria com o Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM e a Secção Regional da Região Autónoma da Madeira da Ordem dos Enfermeiros (SRRAM-OE).

Vão ser dois dias dedicados aos saberes, experiências e vivências em cuidados paliativos, que vão permitir não só refletir sobre as diversas dimensões associadas ao cuidado humanizado à Pessoa em processo de cuidados paliativos e as suas repercussões, como ainda promover o desenvolvimento dos Cuidados Paliativos através da realização de workshops específicos.

O evento terá início no dia 24 de Janeiro, às 14 horas com a realização de quatro workshops destinados exclusivamente a profissionais de saúde, em torno das temáticas 'Comunicação assertiva com doente, família e equipa de saúde', 'Processo deliberativo no final de vida', 'Trabalhar na Comunidade - Intervenção dos Cuidados Paliativos' e 'Gestão das emoções dos profissionais de saúde que cuidam em final de vida'.

A abertura oficial está marcada para o dia 25 de Janeiro, às 9h15, com as intervenções do Reitor da UMa, Sílvio Moreira Fernandes; do Secretário Regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos; do Presidente do Conselho de Administração do Serviço Regional de Saúde da RAM, EPERAM, Herberto Jesus; do Presidente da ESS-UMa, Gregório Freitas; e da Presidente da SRRAM-OE, Teresa Espírito Santo.

De seguida, serão abordados temas relacionados com estes cuidados de saúde, incluindo, 'Compreender o Processo de Morrer: perspetiva integral', por Enric Benito (Médico Oncologista e Membro Honorário da Sociedad Española de Cuidados Paliativos), 'O Sofrimento Existencial em Cuidados Paliativos', por Hugo Lucas (Psicólogo e membro da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos), 'o Amor e Cuidados de Enfermagem no encontro com a Pessoa', por Isabel Silva (Professora da ESS-UMa) e 'O Bom Morrer é coisa de Todos', painel que contará com a participação de familiar de utente, estudante de enfermagem, enfermeira, assistente social, escritora e voluntária.