Museu da Imprensa acolhe Conferências do Atlântico

O Museu da Imprensa, no concelho madeirense de Câmara de Lobos, acolhe no próximo fim de semana a terceira edição das Conferências do Atlântico, subordinadas ao tema "Winston Churchill, Democracia Liberal e a Aliança Euro-Atlântica".

A iniciativa é organizada pela Universidade Católica e tem o patrocínio do Governo Regional da Madeira.

Entre os oradores são esperados o antigo presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, o chefe do executivo madeirense, Miguel Albuquerque, e a historiadora e curadora da residência oficial de Churchill no Reino Unido, Katherine Carter, além do especialista em políticas europeias Henrique Burnay, o professor Miguel Monjardino e o investigador em governação marítima Aldino Campos.