Volume de negócios no comércio cresce 4% em 2024

O índice do volume de negócios no comércio cresceu 4% no conjunto do ano de 2024, após uma descida de 0,8% em 2023, avançou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

As vendas no comércio cresceram 5,5% no mês de dezembro e 6,3% no conjunto do 4.º trimestre de 2024, valor 1,7 pontos percentuais superior ao trimestre anterior.

A variação homóloga do comércio por grosso (inclui agentes), exceto de veículos automóveis e motociclos, situou-se nos 5,6% em dezembro, já o comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos (divisão 47), registou um aumento de 6,0%.

Por outro lado, o comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos desceu para 5,8% em dezembro.

Relativamente ao índice de emprego, este aumentou 1,2%, assim como as remunerações registaram um aumento de 4,5% e as horas trabalhadas também cresceram 5,3%.