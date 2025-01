Marítimo apoia Rui Coelho nas eleições para a AFM

O Marítimo vai apoiar a candidatura encabeçada por Rui Coelho às eleições da Associação de Futebol da Madeira (AFM).

Trata-se de um apoio de peso, uma vez que a colectividade verde-rubra é quem tem maior expressão eleitoral nas assembleias gerais e eleições da AFM. O mesmo sucede com o Marítimo da Madeira SAD, que é a SAD com mais votos na AFM.

“O apoio do Marítimo à nossa candidatura é fundamental pelo que representa no desporto da Região Autónoma da Madeira, pela sua história e pela importância que terá certamente no futuro do futebol da região”, refere Rui Coelho, sublinhando: “Só tenho a agradecer e orgulhar-me do apoio do Marítimo através do seu presidente Carlos André Gomes e da equipa que lidera. Precisamos de um Marítimo forte, precisamos de clubes fortes para termos uma associação forte. Confio que tal acontecerá e teremos um futuro de sucesso no futebol madeirense.”

O presidente do Marítimo, Carlos André Gomes afirma confiar em Rui Coelho “e na equipa que está a construir para liderar os destinos da Associação de Futebol da Madeira”, considerando que “a AFM entrará agora numa nova fase, um rumo diferente, com uma liderança nova. É preciso uma postura proactiva, uma dinâmica de trabalho com espírito positivo, próxima dos clubes e capaz de trabalhar com todos para a melhoria das condições para a modalidade”, complementa.

O líder maritimista anuncia que “o Marítimo estará sempre disponível para colaborar com a AFM desde que os superiores interesses desta instituição sejam acolhidos. Os interesses do Marítimo estarão salvaguardados desde que a AFM tenha uma postura de tratamento equitativo de todos na medida da realidade de cada clube. Estou convicto que essa será sempre a postura de Rui Coelho e toda a sua equipa”.

Rui Coelho tem já os apoios necessários para formalizar a sua candidatura mas revela não ter o processo encerrado: “Não tenho metas para o número de clubes que me apoiem. Gostaria de chegar aos 100% mas sei que isso é impossível. Portanto, continuo os meus contactos com muita ponderação e auscultando os clubes que têm enriquecido as nossas linhas programáticas com a sua experiência.”

Quanto aos nomes que compõem a lista de Rui Coelho, para além dos que são já conhecidos, o mandatário José Luis Nunes, o presidente da Assembleia Geral Fernando Oliveira Martins e o vice-presidente da Direção Pedro Araújo, o candidato a presidente da AFM diz estar “concentrado em reunir pessoas com disponibilidade, competências diversificadas e com provas dadas nas suas vidas profissionais, associativas ou públicas, sem preconceitos de qualquer espécie”.