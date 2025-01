Grupo Dracaena Draco dá concerto de jazz no Centro Cultural e de Investigação do Funchal

A música jazz contemporânea será protagonista no próximo dia 1 de Fevereiro, às 21 horas, no auditório do Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF), com o concerto dos Dracaena Draco. Este evento especial comemora o 4.º aniversário da Associação de Jazz da Madeira – Melro Preto, uma entidade dedicada à promoção e divulgação do jazz na ilha.

O sexteto Dracaena Draco, formado por Henrique Pinto (trompete), Tomás Noronha (saxofone alto), Guilherme Fradinho (saxofone tenor), Duarte Ventura (vibrafone), Emanuel Inácio (contrabaixo) e Francisco Coelho (bateria), apresenta uma proposta musical interessante.

Criado em Lisboa por seis alunos da Escola Superior de Música de Lisboa, incluindo três jovens madeirenses, o grupo procura emancipar o jazz contemporâneo através de uma abordagem impressionista e interpretações originais, desafiando convenções tradicionais do género.

Com duração de 90 minutos, o concerto promete uma noite memorável, celebrando não apenas o talento destes jovens músicos, mas também o papel da Associação de Jazz da Madeira – Melro Preto na dinamização do jazz regional. Fundada em 2021, a associação nasceu de um sonho de Alexandre Andrade e Francisco Andrade, que vislumbraram uma entidade capaz de promover o jazz, apoiar jovens talentos e levar a música madeirense além-fronteiras.

Os bilhetes para o concerto dos Dracaena Draco estão disponíveis por 15 euros na bilheteira do CCIF. O evento é indicado para maiores de 6 anos. Uma oportunidade imperdível para os amantes de jazz apreciarem uma performance que combina criatividade, técnica e emoção.