Administração Trump estará a preparar suspensão de financiamento a investigação de vírus

A administração norte-americana de Donald Trump estará a preparar suspensão do financiamento federal de estudos sobre vírus devido ao suposto risco de tornar estes corpos mais contagiosos durante a sua manipulação genética, segundo o 'Wall Street Journal'.

A ordem executiva que visaria suspender, pelo menos temporariamente, o financiamento desta investigação científica não iria abranger agentes patogénicos como a gripe aviária H5N1, de acordo com as fontes citadas.

O Partido Republicano, de Trump, tem atribuído a responsabilidade da propagação da covid-19 ao método de investigação, cujo financiamento agora se pretenderá suspender, alegando que o vírus escapou de um laboratório em Wuhan, na China.

Um relatório dos serviços secretos norte-americanos publicado em 2021 afirmava que o vírus da covid-19 era provavelmente o resultado de um acidente num laboratório e não uma operação deliberada de engenharia genética.

O método científico em causa é designado no meio como investigação de "ganho de função", no qual um organismo é geneticamente alterado de forma a aumentar as suas capacidades biológicas e prever como reagiria a doenças infecciosas.

Durante as experiências, os cientistas modificam um vírus num laboratório seguro para descobrir como se propaga e se desenvolve imunidade com medicamentos.

Muitos virologistas têm defendido que o estudo de vírus em ambientes controlados, com regulamentação adequada, é necessário para preparar futuras pandemias.

A possível nova ordem executiva da administração Trump surge num contexto em que o novo Presidente está determinado a mudar a gestão das agências de saúde e ciência dos Estados Unidos e, segundo o 'New York Times', ordenou mesmo aos seus funcionários que se abstivessem de fazer declarações públicas.

Além disso, comités científicos destes trabalhadores já foram cancelados e estatísticas como a do surto de gripe aviária nos EUA foram adiadas, avança a publicação.