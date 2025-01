Artista Liam Sharp visita a Madeira com exposição exclusiva de banda desenhada

Na última semana de Janeiro, o artista de banda desenha, Liam Sharp, vai estar na Madeira, onde fará uma visita guiada, no dia 25 de Janeiro, às 16 horas, à sua exposição 'Encore - The Art of Liam Sharp, que está patente no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF).

A visita será seguida por uma sessão de perguntas e respostas e, posteriormente, por uma sessão de autógrafos, numa interação com o próprio autor, permitindo que os fãs possam interagir diretamente com este reconhecido criador de BD.

Esta exposição é uma produção do CCIF, com curadoria da Sétima Dimensão, e reflecte o compromisso destas instituições em trazer eventos culturais de qualidade e relevância internacional à Madeira.

Esta exposição, que está patente até 16 de Fevereiro apresenta, pela primeira vez em território nacional, uma mostra de trabalhos originais e descrições detalhadas do processo criativo deste artista internacional de BD, incluindo material pessoal inédito e obras publicadas.

A exposição conta com 64 pranchas, que reproduzem, com grande detalhe, alguns dos trabalhos mais marcantes da carreira e do processo criativo de Liam Sharp. Nesta exposição, serão também apresentadas pranchas originais de trabalhos de Liam Sharp que serão publicados em 2025, permitindo aos visitantes ver em primeira mão, e em estreia mundial, imagens originais que serão publicadas nos títulos 'Conan: The Wuthering' e 'Spawn: The Dark Ages'.