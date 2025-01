Centro Cultural e de Investigação do Funchal investe na comunicação

O Centro Cultural e de Investigação do Funchal terá apoio na divulgação e promoção das suas iniciativas com a contratação de um serviço especializado, uma opção da Câmara Municipal do Funchal que se traduziu no lançamento de um concurso público na semana passada.

A prestação de serviços de comunicação no âmbito de assessoria de imprensa e gestão de redes sociais para o Centro Cultural e de Investigação do Funchal foi lançado por 40.360 euros, para um ano, a que acrescerá depois o IVA. Este é o valor máximo que a autarquia está disponível para pagar pelo serviço promocional, foi definido com base numa consulta preliminar ao mercado, adianta o município.

Os interessados têm até ao dia 22 deste mês para submeter as suas propostas. O preço será o único factor a considerar para a decisão.

O prazo de execução são 12 meses, a contar da data de celebração do contrato. Ao longo deste tempo quem ganhar o concurso terá de responder às requisições de forma faseada, de acordo com as necessidades verificadas e apresentadas. Não obstante, os candidatos têm de apresentar com a sua proposta ao nível da assessoria de imprensa um plano anual de assessoria; produção, divulgação e seguimento de comunicados de imprensa de âmbito regional, nacional, internacional; negociação de entrevistas institucionais e artistas inaugurais nos media regionais, nacionais e internacionais e um relatório de actividades.

Para as redes sociais é solicitado algo idêntico: um plano de estratégia de gestão de redes sociais para o Facebook e Instagram com um planeamento anual; a definição de objectivos e plano de conteúdos com três publicações por semana; captação; implementação de conteúdos e formatos multimédia; acompanhamento; gestão de comunidade e reporte. E a criação e gestão de conteúdos com reporte mensal e análise e optimização de estratégia também no mesmo horizonte temporal.