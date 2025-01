Centro Desportivo da Madeira com um crescimento de utilizadores em 2024

O Centro Desportivo da Madeira registou, em 2024, 44.085 entradas, um crescimento de cerca de 31% em comparação com o ano anterior, que totalizou 33.606 entradas.

Em nota emitida, a Secretaria Regional de Equipamentos e Infra-estruturas destaca o "expressivo aumento no número de utilizadores", considerando que o empreendimento reafirma, assim, "o seu papel como espaço desportivo de excelência com as melhores condições para a prática de diversas modalidades".

A tutela justifica o "aumento significativo" com o "crescente interesse por actividades desportivas e à realização de um maior número de eventos ao longo do ano, bem como à presença de atletas internacionais de alto rendimento que procuraram as instalações do Centro Desportivo para a realização de diversos tipos de treino, servindo de preparação para os compromissos desportivos em que estão envolvidos". Entre as personalidades de destaque presentes na infra-estrutura no ano passado, constam Patrícia Mamona, bem como atletas provenientes da Suíça e Alemanha, inscritos na World Athetics - Enrico Güntert, Riccarda Dietsche, Lydia Bolt e Tim Nowak.

O crescimento verificado é reflexo das melhorias significativas realizadas no Centro Desportivo da Madeira, nomeadamente na reabilitação da pista de atletismo homologada pela World Athletics, entidade que regulamenta o atletismo a nível mundial. Este investimento aumentou a qualidade das infra-estruturas, capacitando o espaço com as melhores condições desportivas, assegurando os mais elevados requisitos de qualidade exigidos internacionalmente e tornando-o mais atrativo para atletas de alto rendimento, local ideal para estágios de equipas de atletismo, nacionais e internacionais. O crescimento no número de utilizadores reflete também a aposta contínua das Sociedades de Desenvolvimento em promover o desporto, não apenas como forma de lazer, mas também como pilar essencial para o bem-estar físico e mental. De referir ainda a importância das ações promocionais desenvolvidas pela Ponta do Oeste em parceria com a Associação de Promoção da Madeira. Secretaria Regional de Equipamentos e Infra-estruturas

O Centro Desportivo da Madeira disponibiliza vários serviços à população, tais como um campo principal de relva natural e outro sintético, espaços polivalentes para a prática de várias modalidades, zona infantil, ginásio, diversas salas de apoio e áreas ajardinadas.