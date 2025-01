Engenheiros Técnicos vão a eleições em Fevereiro

No próximo mês de Fevereiro há eleições para os órgão estatutários da Ordem dos Engeheiros Técnicos, para o quadriénio 2025-2028.

Na Madeira, há pelo menos uma candidatura para a Secção Regional, a Lista A, que foi ontem apresentada, no decorrer de uma visita técnica ao CCIF – Centro Cultural e de Investigação do Funchal. órgãos estatutários da OET para o quadriénio 2025-2028.

A candidatura à Secção Regional da Madeira será liderada por Débora Santos, que se apresenta como candidata a Presidente do Conselho Directivo, "assumindo o compromisso de consolidar e fortalecer o papel da OET na Região, promovendo a renovação e crescimento da instituição, promovendo uma Ordem mais dinâmica, inovadora e preparada para os desafios do futuro", referem em comunicado.

O evento contou com a presença do candidato a Bastonário da OET, José Manuel Sousa, que apresentou as linhas gerais do projecto para o próximo mandato, destacando a importância de uma Ordem moderna, inclusiva e alinhada com os desafios da engenharia em Portugal, focando os três pilares fundamentais da candidatura: Consolidação, Renovação e Crescimento.

Os membros da Secção Regional da Madeira poderão votar electronicamente no período de 13 a 20 de Fevereiro ou presencialmente no dia 20 de Fevereiro na sede regional das 12 às 22 horas.