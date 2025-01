GR reforça apoio ao trabalho desenvolvido pelas Damas Portuguesas de Caracas

O director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, reuniu-se, no Palácio do Governo, com a presidente da Sociedade de Beneficência das Damas Portuguesas de Caracas, Lucelita de Rodrigues, numa audiência que reforçou o compromisso do Governo Regional em apoiar o trabalho desenvolvido por esta associação junto da comunidade madeirense na Venezuela.

"Durante o encontro, foram discutidas questões relacionadas com a comunidade madeirense residente em Caracas, destacando-se a importância do papel desempenhado pela Sociedade de Beneficência das Damas Portuguesas na ajuda humanitária e social a emigrantes madeirenses e lusos e seus descendentes em situação de vulnerabilidade", revela uma nota emitida à imprensa.

Revela que "o Governo Regional assegurou a continuidade do apoio financeiro às Damas Portuguesas, bem como a todo o movimento associativo da diáspora madeirense que tenha um cariz solidário e humanitário. O apoio destina-se a garantir que as ‘Damas’ possam continuar a sua missão solidária, que inclui a organização de eventos de angariação de fundos e a distribuição de cabazes alimentares aos mais carenciados".

O trabalho desenvolvido pela Sociedade de Beneficência das Damas Portuguesas de Caracas é de extrema importância e merece todo o nosso reconhecimento. Tem sido um pilar de solidariedade, essencial para os madeirenses em Caracas, mas também para a promoção e preservação da nossa cultura e identidade entre as gerações mais jovens na diáspora". Sancho Gomes

A mesma nota explica que "a Sociedade de Beneficência, com uma longa história de apoio à comunidade portuguesa em Caracas, promove actividades culturais, educativas e sociais que fortalecem os laços dos emigrantes com a sua terra natal. A preservação da 'Madeirensidade' em terras venezuelanas foi outro ponto enaltecido durante a reunião".

Lucelita de Rodrigues, presidente da Sociedade, expressou a sua gratidão pelo apoio contínuo do Governo Regional e manifestou a sua total disponibilidade para continuar a colaborar no desenvolvimento de projetos que beneficiem a comunidade portuguesa na Venezuela.

A nota refere que "o encontro reforçou o compromisso do Governo Regional da Madeira em apoiar as associações da diáspora, reconhecendo o impacto positivo das suas ações para os emigrantes e para a promoção da identidade madeirense".

“Estamos profundamente orgulhosos deste trabalho meritório, que reflete o espírito de união e solidariedade das nossas comunidades espalhadas pelo mundo. Continuaremos a apoiar iniciativas como esta, que demonstram o valor da nossa diáspora e o seu impacto na promoção de um futuro mais digno para todos”, concluiu Sancho Gomes.