Peña Zauner reforça Marítimo

O Marítimo anunciou a contratação do avançado Peña Zauner, avançado venezuelano que, na última época e meia, alinhou no Roda da II Divisão dos Países Baixos. Pese embora nascido na Venezuela, país pelo qual foi internacional sub-20, Peña Zauner, de 24 anos, fez grande parte da sua formação na Alemanha, no Borussia de Dortmund, tendo mesmo a naturalidade alemã.

Na época passada transferiu-se para o Roda dos Países Baixos, tendo alinhado em 38 jogos, nos quais fez 12 golos e duas assistências. Esta temporada fez apenas um golo em 23 jogos na II Divisão do futebol neerlandês.

Peña Zauer assinou contrato por duas épocas e meia.