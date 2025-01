Governo Regional reforça apoios à transformação sustentável das empresas madeirenses

O secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, anunciou esta sexta-feira que o novo Programa Operacional Madeira 2030 vai disponibilizar mais de 156 milhões de euros para apoiar as empresas regionais, representando um aumento de 31% face ao quadro anterior.

Durante a abertura da Conferência 'Transformação Empresarial Sustentável', que decorreu no Salão Nobre do Palácio do Governo Regional, o governante sublinhou que estes apoios serão direccionados para cinco áreas prioritárias: investigação, inovação, transição digital, transição energética e compensação dos custos da ultraperiferia.

Rogério Gouveia destacou que a competitividade é o "grande desafio" que a Madeira tem pela frente, defendendo que as empresas regionais devem integrar os critérios ESG (Environmental, Social and Governance) nas suas estratégias de negócio, indo além do mero cumprimento dos requisitos legais.

O secretário das Finanças revelou ainda que no anterior quadro comunitário Madeira 14-20, através do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, foram apoiados oito mil projectos, num investimento público total de 213 milhões de euros.

O evento, organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Empresarial em parceria com a Brighten Consulting, serviu para debater a implementação de políticas ambientais, sociais e de boa governança no tecido empresarial madeirense.

O governante salientou também que existem majorações nos apoios para empresas que contribuam para a redução da pegada ecológica, incentivando práticas de sustentabilidade ambiental alinhadas com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).