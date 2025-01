Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão visita a Madeira

A Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão visita a Região Autónoma da Madeira, de domingo até terça-feira, com o objectivo de aprofundar as relações institucionais, bem como conhecer a actividade das várias instituições na áreas do trabalho e da segurança social da Região.

O programa da visita inclui, já a partir das 17 horas de amanhã, domingo, reuniões com o Conselho Económico e da Concertação Social da Região Autónoma da Madeira e outros parceiros sociais representantes dos empregadores e dos trabalhadores, com entidades, tanto da área social, como do trabalho direto com pessoas com deficiência e visitas a várias instituições que actuam nestas áreas.

Programa da visita