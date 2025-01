Ivanildo Fernandes é reforço do Nacional

O defesa Ivanildo Fernandes é o mais recente reforço do Nacional, tal como o DIÁRIO tinha noticiado na sua edição impressa desta quarta-feira.

"O central, de 28 anos, chega à Madeira com experiência no futebol português e estrangeiro. O defesa assinou um vínculo válido até o final da temporada 2026/2027", informa o clube madeirense no seu site oficial, na oficialização do reforço.

Ivanildo vai integrar esta quinta-feira o treino do plantel alvinegro, em Machico.