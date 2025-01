MPT Madeira insta população a votar na oposição e repudia "spot publicitário" do GR

O MPT Madeira instou esta quarta-feira, 22 de Janeiro, a população da Região Autónoma da Madeira a votar na oposição ao PSD nas próximas eleições regionais para "mostrar seu repúdio".

O pedido surge na sequência da divulgação, por parte do Governo Regional, de um vídeo descrito pelo MPT como "publicidade" sobre o financiamento às associações humanitárias de bombeiros da Região Autónoma da Madeira.

Afirmando o seu "repúdio" pelo vídeo, "não só por conter falsidades, mas também por fazer publicidade no sentido de captar votos aos mais incautos", o MPT aponta que apesar de a situação salarial dos bombeiros profissionais de associações humanitárias ter melhorado "por via de legislação aprovada pela Assembleia Legislativa Regional, a tão famigerada equiparação de trabalho e formação igual dar direito a igual remuneração ainda não ocorre, ao contrário do proclamado num spot publicitário do Governo Regional".