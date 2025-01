Discurso "só foi motivador para os militantes do JPP"

Gonçalo Maia Camelo, líder regional da Iniciativa Liberal, liderou a representação do seu partido na sessão de encerramento do VI Congresso Nacional do JPP.

No final, teve a seguinte reacção: “Foi um discurso (Élvio Sousa, secretário-geral do JPP) dirigido aos seus militantes e motivador para os seus militantes, certamente. É óbvio que nós concordamos com algumas das prioridades que foram elencadas pelo Élvio [Sousa], mas certamente também discordamos na forma de resolver esses problemas que foram identificados.

O JPP pugna, no fundo, por mais intervenção do Estado e acredita que o Estado por si só vai resolver os problemas da Madeira. Nós, como liberais, e porque olhamos para o que tem acontecido, não acreditamos nessas soluções baseadas na intervenção do Estado. Acreditamos que é preciso é diminuir o peso do Estado. Temos que ter menos Estado e melhor Estado.

E temos que envolver os privados, as empresas e os particulares na resolução dos problemas”.