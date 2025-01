Sapadores de Santa Cruz vão continuar a "colocar a segurança e a vida do próximo acima de tudo"

No discurso do 93.º aniversário da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, o Comandante Leonardo Pereira salientou o compromisso de continuar a "colocar a segurança e a vida do próximo acima de tudo", realçando o enorme esforço financeiro, orçado em 1 milhão de euros, que a Câmara Municipal de Santa Cruz realizou para dotar a corporação com melhores equipamentos, além de continuar a apostar na formação de novos elementos que, brevemente, irão integrar a força.

Perante a plateia na Praça do município, Leonardo Pereira começou por salientar que, "hoje, celebramos 93 anos de história. Uma história que não se constrói apenas com veículos novos, medalhas ou discursos, mas com o trabalho e a determinação de homens e mulheres que fazem desta Companhia um verdadeiro 'braço forte e mão amiga' para a nossa comunidade", aproveitando para recordar que no último discurso de aniversário citara Nelson Mandela, que um dia dissera: "É melhor liderar da retaguarda e colocar os outros à frente, especialmente quando estamos a celebrar uma vitória."

Por isso, o comandante acredita que têm "motivos de sobra para celebrar vitórias – e, claro, para nos prepararmos para os desafios que continuam a surgir. Este ano, além do aniversário, comemoramos conquistas. Graças ao investimento do Município, à sensibilidade deste executivo, temos reforçado a nossa capacidade operacional", elogiou a autarquia liderada por Filipe Sousa, referência que voltaria mais tarde no discurso.

"Não é todos os dias que podemos dizer que teremos um novo veículo florestal, um veículo especial de combate, uma nova ambulância, um veículo escada, um veículo urbano de combate a incêndios e um veículo de transporte de pessoal", sinalizou, investimentos "na ordem de 1 milhão de euros. Estes investimentos não apenas ampliam a nossa capacidade operacional como nos colocam numa posição de destaque na Região. Afinal, não há desafio grande demais quando se tem determinação, equipamentos adequados e apoio da tutela", atirou, reconhecendo igualmente no discurso o diálogo, em uníssono, com o Serviço Municipal de Protecção Civil de Santa Cruz.

Além de recordar que há que reconhecer o passado, antes de salientar que hoje foram entregues "medalhas de assiduidade a bombeiros que dedicaram 25 e 30 anos das suas vidas ao serviço da comunidade", sendo que "a esses, o meu dever, enquanto Comandante, se materializa hoje no reconhecimento por via da Liga dos Bombeiros Portugueses" e que "os detentores das medalhas hoje atribuídas são a personificação do que significa compromisso e entrega ao serviço", Leonardo Pereira agradeceu os "agraciados coletivos e individuais com medalhas de agradecimento, uma palavra especial: o vosso apoio diário, a vossa sensibilidade e reconhecimento é essencial para o sucesso da nossa missão, do nosso trabalho", salientou.

Reconhecendo que, "como em todos os anos, a caminhada não foi isenta de dificuldades", mas ciente que "'quando o fogo aperta e o calor aumenta, os verdadeiros bombeiros ajustam a estratégia, levantam a cabeça e continuam a combater'", recordou que "foi exatamente isso que fizemos: enfrentamos os desafios de frente, mantivemos a determinação e seguimos o nosso caminho, até aqui".

Antes de passar ao futuro, não deixou de ter palavras de agradecimento a todos aqueles que trabalham na rectaguarda, aqueles Bombeiros que "muitas vezes trabalham nos bastidores, mas sem os quais esta casa simplesmente não funcionaria. Refiro-me aos que dão os 10% a mais, aqueles que aguentam a casa a funcionar – ou a 'manobrar', como gostamos de dizer na nossa gíria", Leonardo Pereira não esqueceu nem sequer as funcionárias da limpeza, a Secretaria e a Central de Despacho", que "são a base que sustenta a operação, mesmo quando ninguém percebe que há muito mais do que fardas e veículos envolvidos no funcionamento desta Companhia".

Os futuros bombeiros sapadores, recrutas que estão a ser formados na Escola Comandante Arsénio Oliveira Álvares, tiveram "uma palavra especial". E disse: "Estão no início de uma jornada que não é apenas uma carreira, mas uma missão. Uma missão que exige disciplina, resiliência e, acima de tudo, compromisso com a segurança e o bem-estar daqueles que confiam em nós nos seus momentos mais difíceis. Vocês representam o futuro desta Companhia. Carregam nas mãos não apenas ferramentas de trabalho, mas a responsabilidade de honrar o legado de quase um século de serviço. Lembrem-se de que o brasão que vestem ao peito não é apenas um símbolo, mas um chamamento à ação, ao sacrifício e à excelência. Dentro de alguns meses, terão o privilégio de realizar o compromisso de honra que define e eleva a nossa profissão: 'Vida por Vida'. Este juramento não é apenas uma cerimónia, mas um momento em que se reafirma o valor maior que nos guia como bombeiros sapadores – a disposição de colocar a segurança e a vida do próximo acima de tudo."

Leonardo Pereira terminou com uma palavra aos homens e mulheres que comanda, formados em frente a si: "Aos meus bombeiros aqui formados, firmes e atentos, lembrem-se de que vocês são o coração da Companhia. Continuem a fazer jus ao título de 'Bombeiros Sapadores' – um título que, como todos sabemos, não se dá, mas conquista-se."