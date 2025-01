O atraso que levou os representantes do PS a só chegarem à sessão de encerramento do VI Congresso Nacional do JPP, na Calheta, deveu-se a “contratempo” – viatura sofreu avaria - ocorrido durante a viagem. Razão para terem chegado já depois do discurso de encerramento de Élvio Sousa. Ainda assim, tiveram oportunidade de acompanhar a intervenção via rádio. Daí a reacção de Marta Freitas, secretária-geral do PS.

“[Intervenção] vai ao encontro do que tem dito o PS face ao momento de instabilidade política. É preciso reverter esta situação na Madeira, criar estabilidade e compromisso com os madeirenses, trazer novas soluções, trazer nova reestruturação política e também medidas e opções políticas relativamente às questões da habitação, saúde, educação, oportunidades de emprego, porque estas são também nossas preocupações. Sabemos que existe uma larga maioria de madeirenses que neste momento não quer a governação actual como se verificou até no parlamento regional, pelo que o que nós desejamos é criar uma solução estável e isso poderá acontecer a partir de diálogo com outros partidos como sempre temos dito. O PS está disponível para o diálogo com os vários partidos após o dia eleitoral para que se possa realmente criar uma nova solução com uma resposta mais ao encontro dos problemas que os madeirenses enfrentam no dia-a-dia”.