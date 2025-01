A deputada Sara Madalena liderou a representação do CDS-PP na sessão de encerramento do VI Congresso Nacional do JPP.

“Foram três discursos, todos virados para uma quase certeza ou esperança muito vincada de que o JPP será aquele que estará na mudança, será a alternativa, mas nós (CDS-PP) não acreditamos que seja a alternativa, pelo menos sozinho. De resto foram discursos requentados, já ouvidos, e esperamos que aquela transparência, educação e seriedade que foi tão aplaudida ao secretário-geral do JPP se consubstancie na verdade e que se deixem de blogs escondidos e que dêem a cara, falem com verdade e transparência olhos nos olhos”.