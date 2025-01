JPP “disfarça-se de partido popular mas continua a ser um movimento populista”

Eis a reacção de Nuno Maciel, deputado que representou o PSD, aos discursos de encerramento do VI Congresso Nacional do JPP.

“Claramente um discurso populista. O JPP não consegue abandonar a sua matriz de movimento populista de base local disfarçado de partido popular. Disfarça-se de partido popular mas continua a ser um movimento populista por que revela claramente que não tem massa crítica, que falta de conteúdos, tem falta de sustentabilidade de dados e põe em causa ao desenvolvimento económico, o desenvolvimento financeiro e até o desenvolvimento social da própria Região, que diz mal da obra pública, que diz mal da obra do betão e que depois de propõe a continuar a desenvolver a Região com obra pública", afirma.

"Diz que não precisamos de receitas e depois diz que vai construir mais obra pública com essas mesmas receitas. Há aqui uma incongruência muito forte de quem não está preparado para fazer seja o que for, de quem não tem massa crítica para uma dimensão regional e que disfarça essa mesma incapacidade com chavões populistas que poderão agradar algumas pessoas com algumas fragilidades e menos conhecimentos, mas que efectivamente revela no fundo uma grande irresponsabilidade, além de revelar a disponibilidade para ser aquilo que todos já percebemos que é ser ‘uma bengala’ da esquerda, com o único objectivo de derrotar", acrescenta.