Congresso do JPP: “Precisamos todos de perder o medo e abraçar a mudança”

Basílio Santos, representante do JPP na Calheta, foi o primeiro a intervir na sessão de encerramento do VI Congresso Nacional do JPP, a decorrer no auditório do Mudas.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, na Calheta.

Certo que “o partido que se mostra cada vez mais preparado para assumir os compromissos da governação da Madeira”, o militante calhetense não tem dúvidas que “o JPP afirma-se cada vez mais como um partido virado para a sociedade” por entender que representa a vontade dos madeirenses e porto-santenses.

Oportunidade para apelar ao voto nas próximas eleições Regionais antecipadas de 23 de Março.

“Precisamos todos de perder o medo e abraçar a mudança como única solução de futuro e estabilidade”, afirmou. Basílio Santos reforça que “não há tempo a perder” porque “é urgente a mudança”.

De resto, criticou quem admite construir um aeroporto na Fajã da Ovelha, ou mesmo, “uma ponte de aço” na Ponta do Pargo.

Denunciou ainda que “a Calheta adormeceu nos últimos cinco anos, sem projectos nem obras relevantes”, ao mesmo tempo que alertava que “é urgente resolver o que é prioritário”.

Felicitou ainda o Partido pela escolha da Calheta para a realização do Congresso.